В Москве следом за десятком торговых центров эвакуируют Киевский вокзал из-за угрозы взрыва

Череда эвакуаций из-за сообщений о заложенных взрывных устройствах в столице продолжается. Вслед за десятком торговых центров бомбу ищут на Киевском вокзале.

Как сообщил 28 ноября источник ТАСС, в полицию поступил звонок от неизвестного о якобы заложенной на вокзале бомбе. Пассажиров экстренно эвакуировали.

Сейчас на месте работают полицейские и кинологи.

Утром экстренные службы провели эвакуацию нескольких тысяч человек из более 10 торговых центров столицы. Взрывные устройства пока так и не были обнаружены.