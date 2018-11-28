«Хватит плодить «алкогольных» миллиардеров». Петербургские депутаты на 200 тысяч рублей увеличили минимальный уставный капитал продавцов алкоголя

Депутаты в первом чтении утвердили 28 ноября законопроект об увеличении уставного капитала для бизнеса, торгующего алкоголем. Автором инициативы выступил депутат от «Единой России» Денис Четырбок.

Согласно тексту проекта, в Санкт-Петербурге организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, должны иметь минимальный уставный капитал в размере 700 тысяч рублей. На данный момент он составляет на 200 тысяч меньше. Изменение не затронет предприятия общественного питания.

Как пояснил Четырбок, нововведение позволит не допустить на рынок алкоголя непрофессиональных игроков.

«Хватит плодить «алкогольных» миллиардеров, которые из-за отсутствия должного порицания толкают на формирование больной печени нашей нации, сколачивая на этом сумасшедшие состояния», – заявил он.

В Петербурге под действие закона может попасть более 1400 продавцов алкоголя. В настоящее время у 90% организаций, которые торгуют спиртным, уставный капитал ниже 700 тысяч рублей.

Законопроект не понравился оппозиционным политикам. В частности, эсер Алексей Ковалев заметил, что в некачественном алкоголе виноваты поставщики, а не продавцы, а спиртосодержащую жидкость за 160 рублей можно встретить на прилавках вполне приличных торговых сетей. Депутат Максим Резник назвал этот законопроект написанным в интересах бабушек на скамейках, призвав депутатов подходить к вопросу более комплексно.