18+
Проекты
Фото JPG / GIF, до 15 мегабайт.
Я принимаю все условия Пользовательского соглашения
Введите цифры с изображения:

Яндекс.Погода

-5°C
/ Завтра: -5
$ 66.94р
75.52р
13:49 28.11.2018
Расширенный поиск

Власть
28.11.2018 13:15
Печать

«Хватит плодить «алкогольных» миллиардеров». Петербургские депутаты на 200 тысяч рублей увеличили минимальный уставный капитал продавцов алкоголя

Депутаты в первом чтении утвердили 28 ноября законопроект об увеличении уставного капитала для бизнеса, торгующего алкоголем. Автором инициативы выступил депутат от «Единой России» Денис Четырбок. 

Согласно тексту проекта, в Санкт-Петербурге организации, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, должны иметь минимальный уставный капитал в размере 700 тысяч рублей. На данный момент он составляет на 200 тысяч меньше. Изменение не затронет предприятия общественного питания.

Как пояснил Четырбок, нововведение позволит не допустить на рынок алкоголя непрофессиональных игроков.

«Хватит плодить «алкогольных» миллиардеров, которые из-за отсутствия должного порицания толкают на формирование больной печени нашей нации, сколачивая на этом сумасшедшие состояния», – заявил он. 

В Петербурге под действие закона может попасть более 1400 продавцов алкоголя. В настоящее время у 90% организаций, которые торгуют спиртным, уставный капитал ниже 700 тысяч рублей.

Законопроект не понравился оппозиционным политикам. В частности, эсер Алексей Ковалев заметил, что в некачественном алкоголе виноваты поставщики, а не продавцы, а спиртосодержащую жидкость за 160 рублей можно встретить на прилавках вполне приличных торговых сетей. Депутат Максим Резник назвал этот законопроект написанным в интересах бабушек на скамейках, призвав депутатов подходить к вопросу более комплексно.

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний
«Главстрой Санкт-Петербург»
28.11.2018 12:31

Вячеслав Макаров посетил жилые комплексы «Юнтолово» и «Северная долина»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о визите председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова в жилые комплексы «Юнтолово» и «Северная долина»
https://www.aeroflot.ru/ru-ru/about/aeroflot_today/photobank
28.11.2018 12:10

Авиакомпания «Россия» ужесточает меры, направленные против курения на борту

Приоритетная задача обеспечения безопасности полетов требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения на борту воздушного судна
«Лидер Групп»
28.11.2018 11:55

Новый стиль жизни: ЖК LENINGRAD

Первыми встречать рассвет или любоваться закатами на собственной видовой террасе. Вдыхать аромат хвойных деревьев и слушать пение птиц. Чувствовать пульс деловой жизни, наслаждаться зеленью и спокойствием живописного района
Фото предоставлено компанией Boxberry
28.11.2018 11:48

E-commerce набирает обороты: данные за 2018 год

Рассказываем о последних исследованиях агентства Data Insight и рассматриваем влияние службы доставки на качественный сервис интернет-магазина
Автор фото
28.11.2018 11:28

В Выборге состоялось торжественное открытие ЕвроАвто

9 ноября в честь открытия многофункционального центра ЕвроАвто в Выборге компания организовала горожанам и их семьям настоящий праздник: с призами конкурсами, танцами и интересной развлекательной программой
LEGENDA Intelligent Development
28.11.2018 11:18

«LEGENDA Дальневосточного» -победитель премии PRO-AWARDS-2018

В конце ноября состоялось подведение итогов национальной премии в области архитектуры, дизайна и инновационных строительных технологий PRO Awards
ГК "КВС"
27.11.2018 18:58

И птиц накормили, и кормушки разукрасили

В такой чудесный день - День матери (25 ноября)- дольщики ЖК «Континенты» и ЖК «Жили-Были» вместе с компанией «КВС» повесили кормушки для птиц в Шуваловском парке
ГК "КВС"
27.11.2018 18:54

Безопасность превыше всего

В декабре текущего года в микрорайоне «Ясно.Янино» начнет работу пожарное депо. Компания «КВС» помогает в реализации данного проекта
ГК "КВС"
27.11.2018 18:41

Роскошный жилой квартал бизнес-класса «Наутилус» ждет Вас

Стремительно идут строительные работы комплекса на берегу Матисова канала. Выполнено устройство временных дорог, проведено устройство испытуемых свай, готовы фундаменты всех четырех корпусов.
«Лидер Групп»
27.11.2018 18:18

Настоящий комфорт-класс ЖК «Балканы»

Истинная ценность комфорта познается именно в такие пасмурные дни. Ведь ничто так не радует и не согревает, как тепло домашнего очага
ГК «Эталон»
27.11.2018 18:00

В Группе «Эталон» поздравили 10 000 покупателя

В центральном офисе АО «Эталон ЛенСпецСМУ» (входит в Группу «Эталон») поздравили 10 000 покупателя с начала 2018 года. «Юбилейным» клиентом стала Любовь Сергеевна из г. Тверь, она приобрела недвижимость в крупнейшем петербургском проекте Компании - квартале «Галактика»
ООО «Строительная компания «Дальпитерстрой»
27.11.2018 16:59

«Дальпитерстрой» завершил строительство дома в Ленсоветовском

Компания «Дальпитерстрой» завершила строительство дома на 366 квартир в поселке Шушары – по адресу Ленсоветовский, 13, лит. А