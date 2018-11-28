Чубайс: Солнечные панели, разработанные в Петербурге, входят в мировую тройку лидеров

Гендиректор госкорпорации "Роснано" Анатолий Чубайс рассказал, что солнечные панели, разработанные научно-техническим центром тонкопленочных технологий, входят в Топ-3 самых эффективных моделей в мире. Центр создан при петербургском ФТИ им. Иоффе.

Как рассказал Чубайс 28 ноября в ходе XI Петербургского международного инновационного форума, промышленный к.п.д. панелей составляет 22,7%, это один из лучших показателей в мире. Сами панели выпускаются на заводах группы компаний «Хевел» – совместного предприятия «Роснано» и «Реновы» Виктора Вексельберга, основанного в 2009 году.

В то же время накануне «Роснано» объявила о продаже 49% «Хевел» компании «Реам Менеджмент», которая за счет этого нарастит свою долю в группе компаний до 54%. Задолженность «Хевел» перед госкорпорацией составляет 10 млрд рублей, она должна быть погашена до 2025 года. «Реам Менеджмент» вошел в капитал «Хевела» в августе, когда выкупил 5% из 51% доли у «Реновы».