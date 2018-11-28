«Русал» может получить 10 млрд от государства. Правительство продолжает поддержку компаний Дерипаски, попавших под санкции

Правительство РФ опубликовало распоряжение о выделении из Резервного фонда страны 10 млрд рублей Росрезерву, на которые ведомство должно купить 50 тыс. тонн алюминия для хранения в составе государственных запасов.

На фоне этой новости акции компании «Русал» Олега Дерипаски, которая является единственным в России производителем алюминия, к 10.50 28 ноября выросли на 60 копеек, до 29,3 рубля, после чего, впрочем, к 12.20 вернулись на прежний уровень, следует из данных Московской биржи.

В апреле 2018 года минфин США внес «Русал» и его владельца Олега Дерипаску в список компаний и лиц, которым запрещен доступ к американской финансовой системе и с которыми резидентам США запрещено вести бизнес.

Министр финансов РФ Антон Силуанов в октябре заявил, что правительство разработает для «Русала» план по поддержке в условиях санкций. Разглашать подробности плана он тогда отказался, сославшись на то, что это «чувствительная тема». Вероятно, решение правительства, которое позволит Росрезерву купить у «Русала» алюминий на 10 млрд, является его частью. Ранее в качестве одной из мер поддержки Минпромторг предлагал продавать пиво и медовуху в алюминиевых банках по ночам — это бы тоже помогло Дерипаске и его компаниям. Еще в сентябре замминистра финансов Владимир Колычев говорил, что российские власти готовы выделить средства на кредиты «Русалу» и покупку продукции компании Олега Дерипаски.