«Почему мы выбрали Телетрейд» - сёстры Шероновы

С 2017 года российский лицензированный форекс-дилер Телетрейд Групп осуществляет деятельность в соответствии с Базовым стандартом*, утвержденным Банком России. Мы поговорили с клиентами компании Мариной и Ириной Шероновыми об их впечатлениях от торговли через Телетрейд Групп и постарались понять, кто сегодня приходит на рынок Форекс

Фото предоставлено «Телетрейд Групп»

Марина, Ирина, вы торгуете с Телетрейд Групп уже не один месяц, и у вас уже есть представление о компании. Почему вы выбрали именно этого форекс-дилера?

– Телетрейд Групп мы выбрали потому, что здесь широкий спектр валютных пар – двадцать восемь. У других, к примеру, не больше двадцати. В Телетрейде торгуем всеми валютными парами. Используем и прямые котировки, и обратные, и кроссы.

Если бы в Телетрейд Групп было золото, мы бы с удовольствием использовали и его. Но те инструменты, которые есть, нам нравятся. Всё устраивает. Мы любим Форекс.

А в чем секрет вашей любви к Форексу?

- Много возможностей.

Какой у вас стаж на финансовом рынке?

- Почти восемь лет. Раньше работали с иностранными компаниями. Теперь с российским форекс-дилером.

А почему вы приняли такое решение – торговать через российского форекс-дилера?

- Здесь всё чётко, понятно. Есть лицензия Центрального банка. Компания работает под надзором регулятора и подчиняется российским законам. Телетрейд Групп – член Ассоциации форекс-дилеров.

Если вернуться к торговым условиям, что еще, кроме валютных пар вас привлекает в Телетрейд?

- У нашего форекс-дилера можно открыть счет с минимальной суммой и будут доступны дробные лоты (это мини-лоты (0,1 лота) и микро-лоты (0,01 лота) на рынке Форекс; дробные лоты позволяют использовать в сделке любую сумму от общего объема средств на депозите, а также использовать в торговле неполное закрытие сделки. – Ред.). Такое не везде встретишь.

Почему, на ваш взгляд, многие люди испытывают интерес к Форексу, хотя, кажется, все знают, -- где большие прибыли, там высокие риски?

- Люди приходят на Форекс, потому что это очень интересно. На Форексе у нас нет начальства, нет руководителя. Главное, – дисциплина, тактика, логика. Нужно контролировать ситуацию: точно войти в сделку и вовремя её закрыть.

Неудачные сделки на финансовом рынке бывают у всех без исключения. И они многих обескураживают. Почему вы не разочаровались в рынке?

- Мы работаем по своей методике, тщательно планируем сделки. Используем тенденциальную планиметрию, волны Эллиотта, линии Фибоначчи, стохастик и дополнительно – графические фигуры**. Перед тем, как войти в сделку, ищем предпосылки, смотрим уровни поддержки, сопротивления, есть ли коррекция или импульс, в какой волне находится график цены. Всегда работаем только по тренду.

Правильно ли я понимаю, что у вас совсем минусов не бывает?

- Нет, почему, бывают иногда. Но ведь есть мани-менеджмент. Нужно правильно выставлять стоп-лоссы***, тейк-профиты****. У многих минусы от того, что не выставляют приказы вообще или неправильно. Очень неприятно, когда сделка с минусом закрывается. Поэтому надо анализировать свои ошибки и больше их не повторять.

На ваш взгляд, объем средств на счете – это действительно важно для торговли?

- Можно иметь маленький счет, можно большой. Маленький счет медленнее раскручивать. Дело не в этом. Главное, чтобы была методика и тактика торговли.

Мы знаем людей: открыли счет на десять тысяч рублей, заключили пару сделок, получили минус и всё – «Это не работает!». Нужна методика, тактика, логика, дисциплина…

У нас все по торговому плану. Ведём торговый дневник: на основании чего мы встали в сделку, почему её закрыли. Каждую сделку мы можем обосновать. Мы планируем сделки, чтобы у нас минусов практически не было.

А как это планирование происходит?

- Утром анализируем по десять сделок. Потом сверяем: совпали или не совпали мнения. После делаем технический чертеж и выставляем приказы. Сколько планируем заработать минимально, максимально, среднесрочно, долгосрочно. Всё это просчитываем. Это технология. Иначе ничего не будет работать. Это все равно, что машиной управлять.

Вы кроме торговли сейчас ничем не занимаетесь?

- У нас есть небольшая подработка.

Иногда Форекс сравнивают с казино. Вы согласны с таким утверждением?

- Нет, казино – это просто интуитивный подход, игра на удачу. А Форекс – это применение своих знаний и умений. В Форексе надо головой поработать, чтобы хорошую сделку заключить. А так просто абы как поставить и сорвать куш не получится.

Расскажите немного о себе.

- Мы родились на Урале, в Свердловской области. В школе учились хорошо, упор делали на математику, физику, готовились поступать в технический вуз. Ездили на олимпиады. Высшее образование получили по специальности «Экономика и управление на предприятии». Работали в банковском секторе и на больших предприятиях.

Нас родители просто воспитывали: если можно сделать лучше, значит надо стараться сделать лучше; если что-то не получается, значит что-то неправильно делаете. Проанализируйте. Начинайте с себя!

Видео интервью сестер Шероновых можно посмотреть здесь.

*Базовый стандарт совершения операций на финансовом рынке при осуществлении деятельности Форекс-дилера

** Виды анализа валютного рынка Форекс

*** отложенная заявка на заключение / исполнение отдельного договора, условия подачи которой определяются форекс-дилером в рамочном договоре (заявка на покупку по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления, либо заявка на продажу по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления)

****отложенная заявка на заключение / исполнение отдельного договора, условия подачи которой определяются форекс-дилером в рамочном договоре (заявка на покупку по цене меньшей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления, либо заявка на продажу по цене большей, чем текущий рыночный курс в момент ее выставления)

Общество с ограниченной ответственностью «Телетрейд Групп»

Лицензия №045-13980-020000 профессионального участника рынка ценных бумаг на осуществление деятельности Forex дилера от 12.05.16. Является членом саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, Ассоциации Forex-дилеров: http://sroafd.ru

Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны