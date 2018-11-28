«Слабый минус и немного льда»: улицы Петербурга загрузили «зимние» аварии

Петербургским автомобилистам стоит собраться: сегодня, 28 ноября, на дорогах непросто. Аварии, о которых очевидцы сообщают в соцсетях, характерны для «дня жестянщика», то есть для гололедицы. Самые типичные ДТП на скользкой дороге – это заносы и «догонялки-паровозики». При этом особенно опасно бывает на путепроводах, мостах, набережных, где гололедица образуется быстрее из-за повышенной влажности.

Длинные «паровозики» собрались утром на Народной и на Кантемировской улицах.

«Паровозик» из шести легковушек и «Газели» собрал автобус на Народной перед светофором у пересечения с Дальневосточным проспектом, сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

«Все было по вине мадам. Она передумала ехать на жёлтый и тормознула», – утверждает Вадим. Стас не согласен: «Бред же, автобус через пять машин от нее, он же всех собрал. Я понимаю, если бы их двое было, то версия имела бы право на жизнь. А так тут либо водитель автобуса отвлёкся, либо что-то с тормозами, других вариантов нет».

На Кантемировской столкнулись, по словам очевидцев, четыре машины. «Слабый минус и немного льда», – комментируют пост участники группы.

Фото: vk.com/spb_today

Что касается путепроводов, мостов и набережных, здесь тоже полный комплект.

Легковушка не смогла вовремя затормозить и врезалась в другую на внешнем кольце КАД перед самым Беляевским мостом, где и без того плотно из-за ремонта, жалуются водители.

Фото: vk.com/spb_today

На Российском путепроводе «барышня залезла под мусоровоз». На записи регистратора в «ДТП и ЧП», впрочем, видно, что причиной стала ошибка водителя легковушки.

На Малоохтинском проспекте столкнулись кроссовер и грузовик. На место прибыла скорая помощь.

На Ивановской улице у съезда с Невского путепровода не справился с управлением водитель «Газели» и пробил два ограждения подряд, повредив при этом «БМВ», рассказывают в «ДТП и ЧП». «Гололёд и летняя резина», – объясняют в комментариях.

Загруженность дорог утром была довольно высокая – 7 баллов. Обычно в будни по утрам бывает 6 – 7 баллов. Необычно плотный трафик, не характерный для данного времени, «Яндекс.Пробки» зафиксировали сразу на нескольких улицах. Это Приморский проспект в центр (7 баллов, что на 3 балла выше обычного), проспект Славы – Народная улица к КАД (5 баллов, что на 2 балла выше обычного), Витебский проспект из центра (4 балла, что на 2 балла выше обычного).

В данный момент сервис оценивает загруженность улиц в 5 баллов против обычных четырёх.

Отметим, что в Петербурге установилась минусовая температура. Завтра ожидается солнечный день.