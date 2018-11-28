Депутаты утвердили бюджет Петербурга в третьем чтении. Против выступили девять парламентариев

Петербургский парламент утвердил в третьем чтении дефицитный бюджет города на 2019 год. За документ 28 ноября проголосовал 41 депутат, 9 выступили против.

В соответствии с принятыми изменениями доходы и расходы увеличатся на 15,5 млрд и составят 591,833 млрд рублей и 643,793 млрд рублей. Дефицит сохранится на прежнем уровне, в размере 51,959 млрд рублей.

Ранее врио губернатора Александр Беглов подал две поправки к документу о бюджете. Одну из них — после установленного срока. В числе прочего новый градоначальник предложил сократить финансирование расселения коммуналок и средств на программу «Молодежи – доступное жильё». Причем одну из поправок Беглов подавал уже после установленного срока (7 ноября), что не помешало депутатам ее утвердить. Все поправки в бюджет от оппозиции были отклонены.