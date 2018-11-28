Вячеслав Макаров посетил жилые комплексы «Юнтолово» и «Северная долина»

«Главстрой Санкт-Петербург»

Компания «Главстрой Санкт-Петербург» сообщает о визите председателя Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслава Макарова в жилые комплексы «Юнтолово» и «Северная долина». В ходе осмотра он посетил объекты социальной и дорожной инфраструктуры, а также обсудил планы по дальнейшему развитию новых микрорайонов.

В жилом районе «Юнтолово» Вячеслав Макаров осмотрел социальные объекты, дорожную инфраструктуру, а также посетил новую общеобразовательную школу №428. Ее торжественное открытие состоялось 1 сентября 2018 года.

Школа рассчитана на 825 учеников. Для комфортного пребывания учащихся и повышения качества образовательного процесса учебные блоки для начальных и старших классов расположены в разных корпусах. Помимо классных комнат в трехэтажном здании школы предусмотрены столовая на 400 посадочных мест, три зала для занятий спортом и хореографией, два бассейна (25-метровый и 10-метровый), медпункт, библиотека с читальным залом и просторный актовый зал. Для занятия физкультурой на свежем воздухе организована спортивная зона, включающая футбольное поле, баскетбольную и волейбольную площадки, беговые дорожки с мягким покрытием, две площадки для настольного тенниса и полосу препятствий.

Также Вячеслав Макаров осмотрел строительную площадку второго детского сада на 100 мест, возведение которого ведется на территории жилого комплекса. Сдача объекта в эксплуатацию запланирована на 2019 год.

В ходе визита в жилой комплекс «Северная долина» председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга посетил уже построенные социальные объекты, в числе которых 5 детских садов на 1040 мест и две общеобразовательные школы под общим номером – № 482 на 1950 мест. На прилегающем к школе участке функционирует стадион площадью 2400 кв. м. До 2021 года планируется завершить строительство еще 5 общеобразовательных школ и 5 детских садов.

Помимо этого, на территории комплекса работают медицинский центр, пункт полиции, а также более 200 объектов коммерческой инфраструктуры.

В рамках мероприятия Александр Лелин, генеральный директор «Главстрой Санкт-Петербург», рассказал о развитии дорожной инфраструктуры жилого комплекса. На текущий момент здесь открыто 7 участков многополосных дорог общей протяженностью 4,7 км. Также завершено строительство новой улицы Заречная. Четырехполосная дорога протяженностью около 1 км расположена между улицей Федора Абрамова и проспектом Энгельса. Ее ввод в эксплуатацию запланирован на ближайшее время.

Вячеслав Макаров, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга:

– Я уже не в первый раз посещаю эти комплексы и вижу большие подвижки. Застройщик – компания «Главстрой Санкт-Петербург», действительно, много делает для улучшения ситуации с социальными объектами. Сегодня мы увидели новые школы, детские сады, в том числе строящиеся.

Справка о компании «Главстрой Санкт-Петербург»

Район "Северная долина" - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте https://sevdol.ru/documents/.

ЖК «Юнтолово» - застройщик ООО "Главстрой-СПб", проектная декларация на сайте http://yuntolovo-spb.ru/documents/.