В Саратовской области задержали главу местного ГУ МЧС. СМИ называют его братом губернатора

В Саратовской области утром 28 ноября задержан глава регионального ГУ МЧС. Игоря Качева подозревают в превышении должностных полномочий и растрате.

Об этом сообщает «Взгляд-инфо», добавляя, что генерала допрашивают. Вместе с ним задержаны еще двое человек — предположительно, подчиненные Качева.

Портал «Четвертая власть» отмечает: оперативные мероприятия проводил не Следственный комитет, а ФСБ. Пока спецслужбы от комментариев отказываются.

В приемной Качева заявили, что руководителя «нет на месте». А сам глава ГУ МЧС, до которого дозвонился корреспондент «Взгляд-инфо», сказал буквально следующее: «Сейчас не могу разговаривать».

Генерал-майор внутренней службы Игорь Качев возглавляет саратовское ГУ МЧС с сентября 2013 года. По информации местной прессы, он — двоюродный брат губернатора региона Валерия Радаева.