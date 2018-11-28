В Саратовской области задержали главу местного ГУ МЧС. СМИ называют его братом губернатора
В Саратовской области утром 28 ноября задержан глава регионального ГУ МЧС. Игоря Качева подозревают в превышении должностных полномочий и растрате.
Об этом сообщает «Взгляд-инфо», добавляя, что генерала допрашивают. Вместе с ним задержаны еще двое человек — предположительно, подчиненные Качева.
Портал «Четвертая власть» отмечает: оперативные мероприятия проводил не Следственный комитет, а ФСБ. Пока спецслужбы от комментариев отказываются.
В приемной Качева заявили, что руководителя «нет на месте». А сам глава ГУ МЧС, до которого дозвонился корреспондент «Взгляд-инфо», сказал буквально следующее: «Сейчас не могу разговаривать».
Генерал-майор внутренней службы Игорь Качев возглавляет саратовское ГУ МЧС с сентября 2013 года. По информации местной прессы, он — двоюродный брат губернатора региона Валерия Радаева.
Справка:
Напомним, Саратовская область прозвучала во всех новостных лентах страны после того, как министр труда Наталья Соколова заявила, что 3500 рублей в месяц — вполне достаточно для полноценного питания пенсионера. Особенно если пользоваться акциями в магазинах и покупать «макарошки», которые круглый год по одной цене. Соколова отказалась сама садиться на такой рацион: мол, статус ей не позволяет. Это не спасло ее от увольнения после публикации видео спора в Сети. А вот областной депутат Николай Бондаренко, решивший месяц прожить на «министерской» диете с «макарошками», потерял 7 кг веса.