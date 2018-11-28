СМИ: В Москве из-за угроз взрыва эвакуировали несколько тысяч посетителей торговых центров

Более десяти торговых центров в столице были эвакуированы после сообщений о взрывных устройствах. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники.

Несколько тысяч человек вывели из «Цветного», «Атриума», «Мегаполиса», «Капитолия» и «Горбушкина двора». Кроме того, из-за анонимного звонка эвакуацию объявили в ТЦ «Хорошо».

В данный момент в магазинах работают полицейские и кинологи. Сообщений об обнаруженных взрывных устройствах и официальных комменатариев от оперативных служб пока не было.