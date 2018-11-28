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28.11.2018 12:34
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Украинские силовики задержали пытавшегося поджечь Андреевскую церковь в Киеве. Недавно ее передали Константинопольскому патриархату

Переданное в ведение Константинополя религиозное сооружение, в попытке поджога которого ранее увидели руку России, закидывал «коктейлями Молотова» киевлянин. 

«В настоящее время личность одного из правонарушителей установлена. Им оказался 32-летний житель столицы», – говорится 28 ноября в заявлении Киевской прокуратуры. 

Задержанного подозревают в нарушении ч. 3 ст. 15 («покушение на совершение преступления») и ч. 2 ст. 194 УК Украины («умышленное уничтожение или повреждение имущества»), за которые грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Следствие установило, что около 7:00 утра по местному времени 15 ноября неизвестные бросили три бутылки с горючим веществом и закрепленными с внешней стороны охотничьими спичками в дом-фундамент Андреевской церкви. Охрана религиозного сооружения предотвратила поджог. Охранник также попытался самостоятельно задержать нападавших, однако сделать это ему не удалось из-за газового баллончика, который применил злоумышленник. 

Пресс-служба прокуратуры Киева

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Прокуратура подчеркнула, что следственные мероприятия продолжаются — ведь пока найден только один злоумышленник, а их, по версии украинских правоохранителей, было больше. 

Ранее пресс-секретарь Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий Зоря заявил, что за нападением якобы стоят «приспешники Москвы», которые «прозрачными намеками» пытаются напугать представителей Вселенского патриарха.

Андреевская церковь имеет символическое значение для Украины, так как 7 ноября глава государства Петр Порошенко утвердил ее передачу в ведение Константинополя. В УПЦ Киевского патриархата заявили, что храму отведена роль «церковного посольства» Вселенского патриархата в их стране.

Справка:

Решение Константинополя предоставить автокефалию неканонической церкви на Украине в Русской православной церкви назвали расколом, Синод РПЦ в середине октября объявил о разрыве общения с Константинопольским патриархатом по всей канонической территории РПЦ, включая Украину и Белоруссию. Синод РПЦ назвал решение канонически ничтожным и увидел политику в отмене Константинополем акта 1686 года о передаче им Киевской митрополии в юрисдикцию Московского патриархата. Глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Илларион заявил, что Константинополь утратил право называться координирующим центром православия. При этом в РПЦ надеются, что Константинополь все же изменит решение об автокефалии.

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