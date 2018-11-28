Только бизнес. Кто помогает формировать новое правительство Петербурга

В городском правительстве в ближайшее время представят новую структуру и команду. Советниками по рекрутированию кадров выступают персонажи времен Валентины Матвиенко.

Маским Соколов, Юрий Молчанов//коллаж/Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"/Архив

По данным «Фонтанки», работа над новой схемой управления городом ведется в ближнем кругу исполняющего обязанности губернатора. Целый ряд высокопоставленных собеседников подтвердили, что такой процесс идет, хотя пока мало кто в курсе кандидатур, которые могут занять места в этой схеме. Однако среди тех, кто имеет отношение к подбору кадров, называют бывшего министра транспорта Максима Соколова.

«Мы возвращаемся, а вы?» – говорят, в последнее время именно так приветствуют друг друга некоторые бывшие чиновники Смольного в телефонных разговорах. Следует предположить, что команда врио губернатора Александра Беглова может быть представлена еще в этом году, а в состав ее в числе прочих войдут новые, а точнее – хорошо забытые старые персонажи. Пока же в Смольном действует мораторий на прием новых сотрудников.

«У нас никак не могут принять пресс-секретаря в штат, ему уже и пробное задание дали, и еще какие-то документы заполнить, но фактически из-за запрета на прием и увольнение людей в Смольный и во всех подведомственных структурах не взять человека», – рассказали «Фонтанке» в одном из комитетов петербургской администрации. В другом поделились болью: «Я пытаюсь уволиться, уже и работу новую предложили, но никак не уйти – не отпускают».

В результате появились те, кто «подвис». Такой термин ввели в обиход попавшие в это странное положение: срочный контракт завершился, никаких претензий в адрес сотрудника не высказано, но продлевать рабочее соглашение никто не торопится. При этом служащие продолжают ходить на работу, но не получают ни зарплату, ни даже разрешение уйти в отпуск. У отдельных «подвисших» оказался заблокирован пропуск в здания правительства.

Как рассказали «Фонтанке» два высокопоставленных чиновника в администрации города, «подвисших» в правительстве и его структурах сейчас порядка 200 человек. При этом собеседники разошлись во мнениях, хорошо это или плохо. «Ничего страшного, заплатят им зарплату постфактум, нагонят, так сказать, все работают и занимаются своим делом», – отметил один из них. Другой посчитал, что смена градоначальника затормозила многие процессы в Смольном. «Сейчас готовится новая структура правительства города, в ее составлении принимает непосредственное участие глава аппарата врио губернатора Любовь Совершаева, все списки комитетов отправлены ей на согласование, она уже передает их тем, кому поручат возглавлять тот или иной блок», – заметил источник.

Несмотря на мораторий, в некоторых случаях его можно обойти. Согласование таких «особенных» кадров идет лично через Александра Беглова. В частности, несколько человек за это время были приняты в администрацию губернатора. А 26 ноября была представлена коллективу зампред юридического комитета Вероника Бобровская. Ей предстоит отвечать за документацию по строительному направлению. В разговоре с «Фонтанкой» ее бывшие коллеги заметили, что это назначение было необходимостью. В правовом блоке Смольного в одночасье уж слишком сильно сократилось число ответственных за принятие решений – в начале ноября под домашний арест отправили бывшую главу юркома Юлию Осипову, а ее заместитель Юлия Золотовская не стала ждать того же исхода и предпочла уехать за границу.

Впрочем, часть собеседников «Фонтанки» уверены, что назначение Бобровской связано не только с нехваткой кадров. Свою уверенность они подкрепляют аргументами из биографии чиновницы: с 1996 года она работала в Смольном, с 2010 года – в правительстве Москвы, а последние два года была директором департамента государственной политики в области обустройства пунктов пропуска через государственную границу в Министерстве транспорта. Бобровскую называют человеком, близким к петербуржцу, экс-министру транспорта Максиму Соколову, ныне генеральному директору компании ЛСР. Не исключено, что именно это и могло стать решающим фактором получения Бобровской нынешнего статуса.

Помимо бывшей сослуживицы Соколова, еще несколько чиновников времен Валентины Матвиенко и более ранних периодов получили предложение прислать резюме. В их биографиях прослеживается работа, например, в комитете по инвестициям и стратегическим правительственным проектам (им руководил тот же Максим Соколов с 2004 года в Смольном). Среди таковых, например, называют Елену Семенову, некогда отвечавшую за юридическое сопровождение работы комитета. В последнее время она являлась начальником управления правового обеспечения и проектов государственно-частного партнерства Федерального дорожного агентства «Росавтодор». В разговоре с «Фонтанкой» Семенова отказалась комментировать свое возможное возвращение.

Максим Соколов поиронизировал над вопросом «Фонтанки» о его причастности к формированию нового кадрового состава правительства города: «Я как опытный спикер вам скажу, что я понятия не имею, что вы имеете в виду, и оставлю это без комментария».

Среди тех, с кем советуются о наборе в Смольный, называют также бывшего вице-губернатора Петербурга (2003 – 2012 годы) Юрия Молчанова, ныне старшего вице-президента банка ВТБ. Но «Фонтанке» он сообщил, что не принимает участия в этой работе, а последний раз был в Смольном на совещании по обсуждению строительства скоростной трассы ВСД.

По мнению собеседников «Фонтанки», рассмотрение претендентов в новую команду Смольного, имеющих отношение не просто к команде Матвиенко, но и близких к крупным компаниям, может означать возврат эпохи, когда определенный бизнес имел наибольшие лоббистские возможности. Тем более что в планах у города заключение крупных соглашений ГЧП. Ряд собеседников «Фонтанки» объясняют активное участие Соколова и Молчанова в подборе кадров для администрации Александра Беглова именно интересами ЛСР и ВТБ, у которых хватает крупных проектов в городе. Другие ожидают увидеть Соколова, которого, к слову, самого одно время активно сватали на пост градоначальника, в качестве серьезного игрока в составе будущего правительства Петербурга.

Между тем за почти два месяца работы Александра Беглова в качестве врио губернатора в Смольном официально представили лишь главу аппарата градоначальника – им стала бывший замполпред, долгое время работавшая в структурах банка «Россия» Любовь Совершаева, а также пятерых советников. Наиболее активным из первого «бегловского» набора пока выглядит Евгений Елин, советник по экономике и финансам. Ранее он также работал в Смольном при Валентине Матвиенко, затем в правительстве Ленобласти, после чего перешел на работу в Минэкономразвития. За прошедшие несколько недель Елин в числе прочих вел работу над бюджетом и фактически выполнял функции вице-губернатора Михаила Мокрецова, отвечающего за имущественный и финансовый блоки. Собеседники «Фонтанки» предполагают, что в новой структуре Елин займет как раз его место и проведет реформу комитета по имущественным отношениям. Мокрецов, как уже писала «Фонтанка», подал в кадровую службу Смольного заявление об увольнении. Его попросили остаться до 10 декабря. Вероятно, именно к этому моменту можно ожидать новую структуру правительства и будет объявлено о некоторых назначениях.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»