«Опять бояре в городе?» Куда не стоит соваться на машине из-за приезда Дмитрия Медведева

Петербург ощущает на себе последствия прибытия в город премьер-министра России Дмитрия Медведева днем 28 ноября. Начинают образовываться первые пробки.

В районе улицы Благодатной, на Предпортовой и Автомобильной улицах закрыты съезды и въезды на ЗСД, в результате чего собираются пробки на прилегающих улицах, в том числе на Кубинской, на пересечении Благодатной и Московского проспекта. Также заторы есть в районе съезда с кольцевой автодороги в сторону Дачного проспекта со стороны аэропорта Пулково. Затруднения у водителей могут возникнуть на улице Морской Пехоты и бульваре Новаторов при заезде в сторону Автомобильной. Судя по комментариям пользователей сервиса «Яндекс. Пробки», задержки наблюдаются с половины первого.

«А что такого страшного стряслось?» – спрашивает один из пользователей сервиса. Ему вторит другой автолюбитель: «Опять бояре в городе? Стоялово».

Утром Дмитрий Медведев посетил Балтийский судостроительный завод, в результате чего рабочие предприятия больше часа простояли на улице в ожидании проверки. После этого премьер-министр должен отправиться в Технологический институт, который празднует сегодня 190-летний юбилей. Вдоль Московского проспекта уже выстроились сотрудники ГИБДД, посторонние машины были заблаговременно эвакуированы от здания вуза.