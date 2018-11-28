Авиакомпания «Россия» ужесточает меры, направленные против курения на борту

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Приоритетная задача обеспечения безопасности полетов требует со всей строгостью относиться к соблюдению правил поведения на борту воздушного судна.

Авиакомпания «Россия» не оставляет безнаказанными случаи нарушения, привлекая к ответственности тех, кто своими действиями угрожал безопасности экипажа и других пассажиров. Данная мера призвана обеспечить соблюдение техники безопасности на борту, а также сократить количество нарушений порядка во время выполнения полёта.

Теперь в случае срабатывания детектора дыма, обнаружения факта наличия запаха табачного дыма или обращения другого пассажира членами экипажа по прилету в аэропорт назначения вызываются сотрудники правоохранительных органов для задержания нарушителя и привлечения к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации или страны прибытия лайнера.

Авиакомпания «Россия» напоминает, что безопасность полета напрямую зависит от соблюдения пассажирами правил поведения на борту воздушного судна.

Безопасность полетов – одно из наиболее приоритетных направлений деятельности «России». Авиакомпания ведет борьбу с любыми случаями ненадлежащего поведения пассажиров по отношению к работникам и клиентам в рамках закона. По инициативе Группы «Аэрофлот» был принят закон о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, предусматривающий уголовную ответственность за проявления деструктивного поведения на различных видах транспорта. Изменения, внесенные в законодательство, ужесточают ответственность пассажиров за совершенные правонарушения. В июне этого года «Аэрофлот» начал вести «черный» список пассажиров, которым в течение года будет запрещено летать рейсами авиакомпании. Проводимая отечественными авиакомпаниями работа со случаями дебоширства и хулиганства на борту воздушных судов нацелена на предотвращение повторных нарушений.