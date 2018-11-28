Дорожная компания «Пилон» начала гасить долги перед сотрудниками после вмешательства прокуратуры

Дорожно-строительная компания ЗАО «Пилон» начала выплаты долгов по заработной плате своим сотрудникам. Как сообщает 28 ноября прокуратура Центрального района Петербурга, у фирмы был долг перед 956 сотрудниками за работу в сентябре и октябре в размере 62 млн рублей.

«После принятия мер прокурорского реагирования в настоящее время задолженность перед сотрудниками по заработной плате с учетом компенсаций за задержку выплат погашена в размере 29,4 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

Таким образом, если верить надзорному ведомству, невыплаченными остаются 32,6 млн рублей. Отметим, что компания «Пилон» также задерживала выплаты перед некоторыми своими подрядчиками. Одной из них была компания «СМУ-303», которая по заказу «Пилона» прокладывала теплотрассу.

Как следует из уголовного дела в отношении гендиректора «СМУ-303» Виктора Мусихина, долги «Пилона» перед возглавляемой им компанией привели к тому, что в «СМУ-303» образовался долг перед 240 работниками в размере не менее 25,7 млн рублей.

Впоследствии долги «СМУ-303» перед сотрудниками были погашены, а Следственный комитет изучает возможность снятия обвинения в отношении Мусихина за невыплату зарплаты (статья 145 УК РФ).

«Пилон» занимается капитальным ремонтом Банковского моста через канал Грибоедова, реконструкцией Гореловского путепровода на трассе А-180 «Нарва», летом 2018 года компания завершила двухлетний капремонт набережной Фонтанки у Обуховского моста.