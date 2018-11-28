«Законодательному собранию предлагается накрыть правительству стол и уйти». Депутаты устроили разнос Смольному из-за законопроекта о предоставлении земли инвесторам

Петербургский парламент 28 ноября утвердил в первом чтении законопроект о новом порядке предоставления земли. Документ поддержали только единороссы и один «оппозиционер».

Как говорится в пояснительной записке, проектом закона предлагается установить порядок предоставления земельных участков инвесторам, а также прописать порядок определения размера арендной платы. В законопроекте прописано, что договор аренды земельного участка заключается на весь срок действия концессионного соглашения.

«Проект закона наделяет правительство Санкт-Петербурга правом принятия решения о предоставлении земельного участка концессионеру», – говорится в документе. Также в нем указано, что для целей исполнения концессионных соглашений правительство Санкт-Петербурга вправе признать нежилое здание, строение, сооружение подлежащим сносу.

Как пояснили представители Смольного, фактически процесс предоставления земельных участков и порядка их эксплуатации и так производится в рамках правительственных постановлений, однако процедура прописана в разных документах и забюрократизирована.

Такой механизм вызвал недоумение со стороны депутатов, которые восприняли инициативу Смольного как намерение скрыть документы о предоставлении земельных участков или о сносе имущества на них. «Этим законом Законодательному собранию предлагается накрыть правительству стол и уйти», – заявил яблочник Борис Вишневский. «Печально видеть такой документ, подписанный новым руководителем. Он наступает на те же грабли, что и старый», – добавил эсер Алексей Ковалев. По словам депутатов, они опасаются, что жители узнают о сносе своих домов, когда под их окнами будет работать строительная техника. При этом, по словам Ковалёва, комитет по инвестициям занимается лишь тем, что подыскивает недвижимость в районах города, чтобы передать ее инвесторам, но при этом не вникает в ситуацию на местах. «У нас из тихой улицы Репина хотели черт-те что сделать, шалман там поставить», – возмутился он.

Представитель губернатора Юрий Шестериков попытался успокоить парламентариев, пообещав вместе с ними внести правки во втором чтении, однако убедил не всех — за законопроект проголосовали 37 из 50 парламентариев.