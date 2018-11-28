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Строительство
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28.11.2018 11:55
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Новый стиль жизни: ЖК LENINGRAD

Новый стиль жизни: ЖК LENINGRAD

«Лидер Групп»

Первыми встречать рассвет или любоваться закатами на собственной видовой террасе. Вдыхать аромат хвойных деревьев и слушать пение птиц. Чувствовать пульс деловой жизни, наслаждаться зеленью и спокойствием живописного района. 

Мечтаете о таком стиле жизни? Значит, пора переезжать в LENINGRAD.

Наш знаковый проект, возводимый в самой высокой точке Санкт-Петербурга, объединил в себе высокие представления о комфорте.

Широкие комнаты, просторные холлы и гостиные с арками и окнами во всю стену – лишь малая часть особенностей планировочных решений ЖК LENINGRAD.

Дом, задуманный в стилистике сталинского ампира, отличает многообразие квартир различного формата. От практичных однокомнатных в 46 кв.м, до роскошных четырехкомнатных квартир площадью 145 кв.м. 

Закрытый охраняемый двор с фонтаном, подземный паркинг с возможностью спуститься туда прямо на лифте, служба консьержей и колясочные в каждом подъезде – все продумано, чтобы вы не тратили время на повседневные бытовые мелочи.

Жилой комплекс строится с привлечением проектного финансирования ПАО «Сбербанк» и аккредитован еще двенадцатью ведущими банками.

Более подробно об этом и других комплексах компании можно узнать на официальном сайте https://lidgroup.ru/  или в сообществе https://vk.com/lider_official 

ПАО «Сбербанк» лицензия Центрального банка №1481 от 11.08.2015г.

Справка о компании «Лидер Групп» 

ЖК LENINGRAD – застройщик «Строительная компания «Спектр», проектная декларация на сайте https://lidgroup.ru/objects/spb/leningrad/ 

 

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