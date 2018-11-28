Челябинскую школьницу будут судить за осквернение Мемориала Славы. Ее младшую подругу исключили из рядов кадетов

Уральскую школьницу будут судить за сожженный венок на мемориале, посвященном павшим в Великой Отечественной войне. Участие в непотребном действе принимали еще две ученицы из Челябинской области, но они в силу возраста еще не подлежат уголовной ответственности.

О начинающемся судебном процессе в городе Златоуст 28 ноября сообщает прокуратура Челябинской области. 14-летней фигурантке вменяют статью о вандализме. Поводом стала октябрьская прогулка по территории комплекса «Мемориал Славы», расположенного в районе улицы Таганайская.

«Две девушки, пренебрегая нормами морали и нравственности, из хулиганских побуждений бросили возложенный к комплексу памятный венок на газовую горелку с пламенем, в результате чего венок загорелся и оплавился, – рассказали в надзорном органе. – Наличие видеокамер, установленных на Мемориале Славы, являющемся объектом культурного наследия, не помешало подросткам фотографироваться на фоне сгорающего памятного венка, прикуривать от него».

А потом выложить свои «подвиги» в соцсети.

Прокуратура сообщает о двоих участницах осквернения памятника, а местные СМИ пишут еще и о третьей. По данным 31tv.ru, она «подработала» видеооператором, снимая происходящее на телефон.

Из всей троицы 14-летнего возраста достигла только одна. В отношении остальных «приняты меры общественного воздействия». По информации прессы, одну из погромщиц отчислили из рядов кадетов-спасателей.

О девочках говорят, что они из обычных семей. Раньше на учете в ПДН не состояли.