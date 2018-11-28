Организаторы не смогли договориться с силовиками о проведении концерта IC3PEAK в Новосибирске. Это уже четвертое сорванное выступление группы

Концерт группы IC3PEAK в Новосибирске, который должен был состояться в первый день зимы, отменён. Как пишет «Медуза», об этом 28 ноября сообщил представитель творческого дуэта Олег Митрофанов.

Местные организаторы, по его словам, неделю пытались договориться с силовиками, но «в итоге площадка сдалась». Однако группа не теряет надежды и ищет другое место для своего выступления.

Накануне у музыкантов сорвался концерт в Перми. Творческому коллективу пришлось сменить три площадки, но победу в конечном счете одержали сотрудники правоохранительных органов. После неудавшегося выступления силовики заблокировали музыкантов на заднем дворе клуба и требовали от них «покинуть Пермь», предлагая даже сопровождение. Музыканты уехали на такси в гостиницу, всю дорогу их сопровождал автомобиль с сотрудниками ФСБ.

"Сегодня наш концерт в Перми был сорван. Тачка с фээсбэшниками ездила за нами по всему городу и до сих пор дежурит под окнами. Несколько следующих наших концертов тоже под угрозой срыва. Спасибо, мы чувствуем себя в безопасности. Едем дальше", – написали участники группы в своём официальном сообществе.

Тур «Сказка» в поддержку нового альбома IC3PEAK стартовал чуть больше недели назад, однако в трёх из пяти городов — Нижнем, Казани и Перми — им не позволили выступить.

Из-за отмены концертов страдает не только IC3PEAK, но и, например, Элджей. Его выступление в Якутске тоже сорвалось. Но громче всех на неделе «выстрелил» рэпер Хаски со своим задержанием, арестом и чудесным освобождением — якобы после вмешательства сотрудников администрации президента.

Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков рассказал, что, по его информации, «"чёрный список" исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России спускаются из центрального аппарата ФСБ России».