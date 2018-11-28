Помойная телепатия. Как мусорный оператор создал рынок паспортов

Тем юрлицам, которые раньше не беспокоились об оформлении паспортов отходов, с появлением единого регионального оператора придется этим заняться. На заново образовавшемся рынке уже появились свои собственные экстрасенсы, которые берут вчетверо меньше ученых.

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Список документов, обязательных для заключения договора с единым региональным оператором по обращению с отходами, опубликован на сайте ГУП «МПБО-2». Перечень внушительный, а где бюрократия – там и профанация. Требование для всех проанализировать собственные отходы могло бы вылиться в трогательные очереди из предпринимателей с мусорными мешочками. Но не выльется – эксперты считают, что и так знают, чем вы сорите, а так всем дешевле и быстрее. Хотя не по правилам.

Кто следит за антимонопольными и судебными приключениями мусорной реформы в Петербурге, знает, что, по крайней мере, у южной половины города нет никаких оснований подписывать договоры именно с МПБО-2. Однако тот или иной оператор все равно заработает, не в 2019-м, так в 2022 году. Так что документы оформлять в любом случае надо.

Документов много, но это как раз с нынешним уровнем бюрократии привычно. Есть среди них и паспорт отходов, что для многих может оказаться сюрпризом. Само по себе это не новинка, паспорт был необходим и раньше. Он удостоверяет принадлежность ваших отходов к определенному виду и классу опасности и содержит сведения об их составе. Всего классов пять, но паспорт нужен только для I – IV, пятый считается неопасным. Речь идет о том, чтобы и перевозчик, и полигон, и надзорные органы знали, куда и что отправляется, и то, что предназначалось Красному Бору, не оказывалось на Новоселках.

Необходимость иметь паспорт при транспортировке прописана еще в 98-ФЗ. Отдельным распоряжением установлен и порядок паспортизации: он составляется всеми индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами, в процессе деятельности которых образуются отходы I – IV классов опасности, и при этом является бессрочным. Состав отходов определяют согласно закону с эзотерическим названием «Об обеспечении единства измерений». В 2013 году обновился федеральный каталог отходов (ФККО), по которому каждому виду мусора присваивается особый код, так что паспорта, в теории, тоже пришлось переоформлять.

Но собеседники, близкие к смольнинскому блоку благоустройства, признаются, что зачастую «образователи отходов» и перевозчики мусора приходили к компромиссу: первые не тратили время и деньги на оформление документов, а вторые этого и не требовали (особенно если у перевозчика есть аффилированный полигон, а значит, в первую очередь его интересует объем размещенного мусора). Штрафы довольно внушительные: от 10 до 30 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 250 тысяч рублей – для юридических. Но учитывая объемы накопленных отходов, вероятность попасть под рейд Росприроднадзора или комитета по природопользованию относительно невелика. Так что многие рисковали, а небольшие офисные компании просто выносили мусор в близлежащий бак, благо у жителей домов нет обязанности оформлять паспорта.

Теперь все меняется, появляется рынок «мусорной экспертизы», так как без паспорта с единым оператором договора не заключить даже маленькой компании. Правда, с договорами у МПБО-2 пока не густо. Пока что идет сбор данных для их заключения, этим охвачены 89% бюджетных учреждений и 58% управляющих организаций, плюс есть договоры с жилкомсервисами. Тем не менее в комитете по благоустройству рассчитывают, что порядок наведет как раз усеченный пока наполовину мега-мусорщик, который запустит единую для всех процедуру.

Профанация начинается сразу. Смутные подозрения появились после разговора с одним из профильных бюджетных учреждений, которые занимаются оформлением паспортов на коммерческой основе. В теории делать это может кто угодно, был бы договор с аккредитованной лабораторией либо своя в наличии. По словам участников рынка, в Петербурге таких лабораторий несколько десятков. Еще один собеседник говорит примерно о 30. Чтобы не терять связь с реальностью, корреспондент назвался представителем небольшого издательства и поинтересовался в одной из них стоимостью оформления паспорта отходов.

«Я вам сразу скажу, что у нас будет дороже, чем в любом другом месте, – хмуро признался работник коммерческого отдела, понимая, видимо, что сразу проигрывает в конкурентной борьбе. – Потому что мы действительно берем все анализы на количество и качество отходов». «А другие конторы не берут?» – поинтересовался сотрудник издательства. «Пишут, что берут, – вздохнул собеседник. – Но они вам на ксероксе сделают. А нам все надо обсчитывать, выезд специалистов, забор проб, транспортировку. У нас тысяч 10 — один паспорт».

Звонок в еще одну фирму все подтвердил. «У нас есть аккредитованная лаборатория, у которой многолетний опыт работы, она сталкивалась со всеми видами отходов, – рассказала сотрудница. – Они рассматривают их состав, подбирают код ФККО, а перед этим делают анализ, исходя из тех данных, что они уже накопили. То есть к вам никто приходить не будет, они уже знают, им просто необходимо понять, с каким отходом вы имеете дело». Соответственно, и паспорт с этим анализом на расстоянии обойдется дешевле — 8 тысяч рублей.

Телепатическая экспертиза — скорее правило, чем исключение. «Лаборатория не поедет к вам, конечно, чтобы анализы забирать, – рассказали в еще одной компании. – Состав отходов бытовых они возьмут примерный, приблизительный, а все остальные сведения — по классификатору». На вопрос корреспондента, что делать, если помимо бытовых отходов остается, например, краска, работник заявил, что «если ее немного, то больше не надо ничего». Ну и цены соответствующие — 2600 рублей.

В очередной фирме перешли сразу к делу: «Ничего не нужно, – несколько даже утомленно сообщила оператор. – Просто сбросьте реквизиты, вам выставляется счет, приносить не надо. Это сейчас так не работает. У лаборатории есть стандартные какие-то данные по составу отходов. Пробы принимают, только если у вас есть какая-то химия в банках, и вы сами не знаете, что это такое». Паспортов, вероятно, придется разработать два — на мусор от офисных и бытовых помещений и на канцелярскую деятельность с делопроизводством. Есть своя система бонусов. Один паспорт — 5,5 тысяч, если два — то по 5 тысяч каждый.

Зацепившись за фразу «это сейчас так не работает», «Фонтанка» обратилась в Росприроднадзор — мало ли что-то упустили. «Лабораторное исследование обязательно во всех случаях оформления паспортов отходов, – были непреклонны в ведомстве. – Даже для тех видов отходов, которые включены в федеральный классификационный каталог отходов».

На практике процесс выглядит следующим образом: предприятие отбирает пробы отходов самостоятельно. Может это делать в присутствии лаборатории, а может и без нее (в двух компаниях корреспонденту предложили принести пакетик с мусором непосредственно в их офис). При отборе составляется акт, в котором указываются время и место. Затем проба направляется в лабораторию для проведения исследования. Как правило, уходит неделя, после чего разрабатывается паспорт — на каждый вид отходов. Если у предприятия есть паспорт на канцелярские отходы, а если у него остаются еще люминесцентные лампы и батарейки, то на них нужны отдельные документы.

В одной из компаний, изготавливающих паспорта «под ключ», даже усмехнулись последнему тезису. «Вы поймите, каждый паспорт подразумевает, что вам придется отчитываться по этому виду отходов, оформлять справки, – снисходительно разъяснила девушка. – Вообще по закону, если вы, скажем, выбрасываете монитор, то вам надо оформить паспорт. Но вот вы его когда-то купили за 10 тысяч рублей. Вам нужен будет паспорт на него за 5,5 тысяч, потом сдать его куда-то — и выкинуть вам выйдет дороже, чем купить».

По закону после оформления паспорта его копию направляют в территориальные органы Росприроднадзора. Само ведомство не сверяет написанное на бумаге с тем, что выбрасывается в офисе или на заводе. «Это делается только в рамках надзорных мероприятий Росприроднадзора, – говорят в службе. – Например, в ходе плановой проверки деятельности юридического лица».

А зачастую и сверять нечего. «Мы всегда при проверках выясняем, направлялась ли копия паспорта в Росприроднадзор, они нам оперативно отвечают, – говорит замглавы комитета по природопользованию Александр Кучаев. – И зачастую выясняется, что это «липа», регулярно на такое наталкиваемся».

Николай Кудин,

«Фонтанка.ру»