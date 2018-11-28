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Происшествия
28.11.2018 12:01
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ДТП в метели под Оренбургом: большегрузу оторвало кабину, в полном людей минивэне выжил только один

Пять человек погибли в результате утренней аварии в Оренбургской области. Как сообщает «ДорИнфо» со ссылкой на областное ГУ МВД, 28 ноября на 52-м километре дороги Оренбург — Акбулак (местные жители называют её Соль-Илецкой трассой), около села Елшанка, столкнулись минивэн и грузовой автомобиль Scania.

По предварительной версии, в условиях снегопада водитель «Скании» выехал на встречную полосу, где врезался в Volkswagen Sharan​. Погибли водитель и четыре пассажира «Шарана».

В соцсетях пишут, что минивэн может быть такси, отмечает газета «Яикъ».

Очевидцы в группе «Оренбург сайт 1743.ru» «ВКонтакте» рассказывают, что минивэн вылетел в лоб фуре. У фуры оторвало кабину, но водитель остался жив, его увезли на скорой. В минивэне ехали шесть человек, из них выжила только одна женщина.

ДТП в метели под Оренбургом: большегрузу оторвало кабину, в полном людей минивэне выжил только один

Точные обстоятельства ДТП установят сотрудники правоохранительных органов.

Ранее ГУ МВД и УГИБДД Оренбургской области предупреждали о непогоде в период с 26 по 29 ноября – сильном ветре, снеге и метели – и рекомендовали воздержаться от поездок на личном транспорте. Сотрудники ГИБДД в понедельник спасали семью с тремя детьми, которая попала в метель на полевой дороге, и машина застряла в сугробе. Дорожные полицейские перенесли детей к себе в машину, чтобы те отогрелись, а затем вытащили из заноса автомобиль.

 

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