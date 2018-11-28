СМИ: Школьников в Москве проверяют на причастность к изготовлению бомбы

Следственный комитет проверяет четырех подростков в Москве на причастность к делу 14-летнего ученика 8-го класса, которого ранее задержали за изготовление самодельного взрывного устройства и хранение компонентов для бомбы. Об этом 28 ноября сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Статус школьников пока не определен. Как сообщил источник информационного агенства, с подростками ведутся следственные действия, а также назначено несколько экспертиз.

Ранее СМИ сообщили, что у задержанного за изготовление бомбы и хранение компонентов для нее 14-летнего школьника могли быть сообщники. Самого возможного изготовителя взрывного устройства задержали 2 ноября сотрудники ФСБ в ходе расследования теракта в Архангельске. В отношении ученика 8-го класса возбудили дело о незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ. По версии следствия, московский подросток мог связываться с 17-летним подрывником из Архангельска. По данным в СМИ, подросток из столицы якобы планировал совершить теракт на «Русском марше» в Люблино и увлекался идеями анархизма.

Напомним, взрыв у здания ФСБ в Архангельске прогремел в 8:52 31 октября. По версии следствия, самоподрыв устроил 17-летний студент-анархист. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». В результате взрыва погиб только сам нападавший, пострадали трое сотрудников регионального УФСБ.