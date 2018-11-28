«Теплосеть» устранила стихийные «термальные источники» на Ветеранов и Народной. Отопление возвращается в дома

Специалисты «Теплосети» раньше срока завершили ремонт трубопровода в Кировском и Невском районах Петербурга. Об этом «Фонтанке» 28 ноября сообщили в пресс-службе компании.

В час ночи сварщики закончили работу в районе дома 109 по проспекту Ветеранов. В этом месте заменено 5 метров трубы. Теплотрасса лопнула на юге города накануне и стала причиной дорожных заторов.

Сегодня же в шесть утра «Теплосеть» закончила с ремонтом трубопровода у 4-го корпуса дома 67 по проспекту Большевиков. Теперь на месте прорыва 8 метров обновлённой тепломагистрали диаметром 600 мм. Накануне вечером высота струи, бьющей из прорванной сети, доставала до 5-го этажа. Были затоплены припаркованные во дворе машины.

В настоящий момент восстановлена циркуляция, обеспечение потребителей горячей водой и отоплением осуществляется в штатном режиме, сообщили в АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».