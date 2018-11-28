«LEGENDA Дальневосточного» -победитель премии PRO-AWARDS-2018

LEGENDA Intelligent Development

В конце ноября состоялось подведение итогов национальной премии в области архитектуры, дизайна и инновационных строительных технологий PRO Awards.

Smart-комплекс «LEGENDA Дальневосточного» признан лучшим российским проектом в сегменте комфорт-класса.

«LEGENDA Дальневосточного» – это smart-проект нового поколения, ориентированный на семейного покупателя: квартирография проекта представлена преимущественно просторными квартирами с двумя и тремя спальнями. Комплекс стал настоящим событием на рынке первичной недвижимости, о чем говорят неоднократные победы в национальных и международных отраслевых премиях и конкурсах. На этот раз проект вновь получил высокую оценку авторитетных проектировщиков, руководителей крупнейших профессиональных объединений в сфере архитектуры и строительства, а также девелоперских компаний, которые вошли в состав экспертного жюри премии PRO Awards, став победителем в номинации «Жилая недвижимость: комфорт-класс».

PRO Awards — четвертая ежегодная национальная премия, присуждаемая за лучшие архитектурные концепции и интерьеры жилых, коммерческих и общественных зданий, а также наиболее инновационные решения в сфере строительства.

Справка о компании LEGENDA Intelligent Development

Legenda Дальневосточного - застройщик ООО "ЛЕГЕНДА ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО", проектная декларация на сайте dalnevostochny.legenda-dom.ru/dokumentatsiya/.