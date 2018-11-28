Рубль незначительно укрепляется на торгах. Его поддерживает отказ Франции и Германии от введения новых санкций
Российская национальная валюта укрепилась по отношению к евро и доллару. Эксперты связывают это со снижением вероятности введения новых санкций против России.
Евро потерял около 20 копеек по отношению к рублю на открытии торгов на Московской бирже 28 ноября. По данным на 11.00, за европейскую валюту дают 75,5 руб. Доллар, в свою очередь, потерял около 15 копеек, до 66,94 руб. Отметим, курс на бирже все равно превышает официальный курс Центробанка — согласно ЦБ, доллар сегодня стоит 66,5 руб. Евро же у ЦБ даже чуть дороже, чем на бирже — 75,65 руб.
Ранее издание Bloomberg назвало рубль самой рискованной валютой в мире после конфликта в Керченском проливе, заявив о снижении курса. 26 ноября рубль, действительно, заметно снижался по отношению к доллару и евро, однако уже на следующий день ему удалось частично отыграть падение.
Справка:
Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. К каким последствиям это может привести, читайте в материале «Фонтанки». Введение военного положения вызвано российско-украинским конфликтом в Керченском проливе. Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).