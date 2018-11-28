Рубль незначительно укрепляется на торгах. Его поддерживает отказ Франции и Германии от введения новых санкций

Российская национальная валюта укрепилась по отношению к евро и доллару. Эксперты связывают это со снижением вероятности введения новых санкций против России.

Евро потерял около 20 копеек по отношению к рублю на открытии торгов на Московской бирже 28 ноября. По данным на 11.00, за европейскую валюту дают 75,5 руб. Доллар, в свою очередь, потерял около 15 копеек, до 66,94 руб. Отметим, курс на бирже все равно превышает официальный курс Центробанка — согласно ЦБ, доллар сегодня стоит 66,5 руб. Евро же у ЦБ даже чуть дороже, чем на бирже — 75,65 руб.

Ранее издание Bloomberg назвало рубль самой рискованной валютой в мире после конфликта в Керченском проливе, заявив о снижении курса. 26 ноября рубль, действительно, заметно снижался по отношению к доллару и евро, однако уже на следующий день ему удалось частично отыграть падение.