Координатора петербургской «Весны», «подарившего» мост Кадырова Ингушетии, задержали на пути в университет

Полиция задержала Валентина Хорошенина, координатора молодёжного движения «Весна» в Петербурге. В руки сотрудников правопорядка молодой человек попал утром 28 ноября на выходе из собственного дома.

Валентин рассказал «Фонтанке», что этим утром он собирался посетить пары в университете и направился туда, когда рядом с домом к нему подошёл полицейский и сообщил о задержании. Поводом стал баннер «Принадлежит Ингушетии», который участники движения вывесили на мосту Ахмата Кадырова. Валентин признаётся, что оппозиционеры изначально понимали, что их лица попадут на записи с камер видеонаблюдения, коими мост буквально напичкан. Сейчас Хорошенин находится в 74-м отделе полиции на улице Доблести, 5, в Красносельском районе.

Баннер с надписью «Принадлежит Ингушетии» был вывешен в Петербурге двумя днями ранее. Также активисты «Весны» размахивали флагом Ингушетии. По их словам, они «отдали» мост Ахмата Кадырова республике взамен территорий, которые Юнус-Бек Евкуров «отписал» Чечне.