Координатора петербургской «Весны», «подарившего» мост Кадырова Ингушетии, задержали на пути в университет
Полиция задержала Валентина Хорошенина, координатора молодёжного движения «Весна» в Петербурге. В руки сотрудников правопорядка молодой человек попал утром 28 ноября на выходе из собственного дома.
Валентин рассказал «Фонтанке», что этим утром он собирался посетить пары в университете и направился туда, когда рядом с домом к нему подошёл полицейский и сообщил о задержании. Поводом стал баннер «Принадлежит Ингушетии», который участники движения вывесили на мосту Ахмата Кадырова. Валентин признаётся, что оппозиционеры изначально понимали, что их лица попадут на записи с камер видеонаблюдения, коими мост буквально напичкан. Сейчас Хорошенин находится в 74-м отделе полиции на улице Доблести, 5, в Красносельском районе.
Баннер с надписью «Принадлежит Ингушетии» был вывешен в Петербурге двумя днями ранее. Также активисты «Весны» размахивали флагом Ингушетии. По их словам, они «отдали» мост Ахмата Кадырова республике взамен территорий, которые Юнус-Бек Евкуров «отписал» Чечне.
Справка:
26 сентября главы Чечни и Ингушетии подписали соглашение об установлении границы, которое затронуло 3 района Ингушетии. Местные жители возмутились этому факту, так как, по их мнению, вопрос не мог решиться без референдума, а на участках, перешедших Чечне, остались древние ингушские захоронения. Начались массовые протесты, в которых приняли участие до 100 тысяч жителей республики.
4 октября Конституционный суд Ингушетии признал соглашение несоответствующим республиканской Конституции. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров не признал полномочия КС Ингушетии и обратился по этому вопросу в Конституционный суд России. 27 ноября в КС состоялось открытое заседании о проверке законности устанавливающего границы соглашения. Как оно проходило, читайте в материале «Фонтанки».