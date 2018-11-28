ВТБ опроверг выдачу $ 12 млрд кредита Центральноафриканской Республике

Выдачу 12 миллиардов долларов Центральноафриканской Республике в кредит опроверг российский банк ВТБ. Заявление 28 ноября распространила пресс-служба банка.

«Вчера агентство Reuters в поисках конспирологических версий дошло до абсурда, сообщив о выдаче банком ВТБ кредита Центральноафриканской Республике (ЦАР) на сумму 802 млрд рублей, – заявили в кредитном учреждении. – Мы сразу объяснили, что речь идет о технической ошибке при кодировании стран, но это не остановило уважаемое агентство от публикации материала, где даже приводились слова официального представителя правительства этой страны, тоже подвергавшего сомнению информацию Reuters».

В ВТБ еще раз подчеркнули, что не ведут «абсолютно никаких операций с ЦАР».

«Исправленная отчетность будет сегодня направлена в ЦБ до 14.00 и специально для журналистов размещена на сайте банка», – добавили там.

Ранее Центробанк опубликовал квартальный финансовый отчет ВТБ. В документе говорилось о непогашенных кредитах разных стран перед банком. Журналисты Reuters обратили внимание на то, что напротив Центральноафриканской Республики стояла сумма в почти 802 миллиарда рублей (11,99 миллиарда долларов).

При этом представитель правительства ЦАР заявил, что не знает о таком кредите. Он усомнился в правдивости информации, отметив, что обозначенная сумма выше долговой нагрузки страны. Кроме того, африканская страна – член Международного валютного фонда, поэтому должна была обсудить кредит с фондом.