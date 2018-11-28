ВТБ опроверг выдачу $ 12 млрд кредита Центральноафриканской Республике
Выдачу 12 миллиардов долларов Центральноафриканской Республике в кредит опроверг российский банк ВТБ. Заявление 28 ноября распространила пресс-служба банка.
«Вчера агентство Reuters в поисках конспирологических версий дошло до абсурда, сообщив о выдаче банком ВТБ кредита Центральноафриканской Республике (ЦАР) на сумму 802 млрд рублей, – заявили в кредитном учреждении. – Мы сразу объяснили, что речь идет о технической ошибке при кодировании стран, но это не остановило уважаемое агентство от публикации материала, где даже приводились слова официального представителя правительства этой страны, тоже подвергавшего сомнению информацию Reuters».
В ВТБ еще раз подчеркнули, что не ведут «абсолютно никаких операций с ЦАР».
«Исправленная отчетность будет сегодня направлена в ЦБ до 14.00 и специально для журналистов размещена на сайте банка», – добавили там.
Ранее Центробанк опубликовал квартальный финансовый отчет ВТБ. В документе говорилось о непогашенных кредитах разных стран перед банком. Журналисты Reuters обратили внимание на то, что напротив Центральноафриканской Республики стояла сумма в почти 802 миллиарда рублей (11,99 миллиарда долларов).
При этом представитель правительства ЦАР заявил, что не знает о таком кредите. Он усомнился в правдивости информации, отметив, что обозначенная сумма выше долговой нагрузки страны. Кроме того, африканская страна – член Международного валютного фонда, поэтому должна была обсудить кредит с фондом.
Справка:
О военном сотрудничестве России и ЦАР стало известно в марте этого года, когда российский МИД сообщил об отправке в африканскую страну группы из пяти военных и 170 гражданских инструкторов для подготовки вооруженных сил, а также о поставке на нужды армии партии боеприпасов и стрелкового вооружения. Россия оказывает военную помощь ЦАР на основании запроса властей страны и с согласия Совета Безопасности ООН.
В ночь на 31 июля в ЦАР были убиты режиссёр-документалист Александр Расторгуев, журналист Орхан Джемаль и оператор Кирилл Радченко. Как сообщили в Центре управления расследованиями (ЦУР) Михаила Ходорковского, в Африке журналисты собирались работать над проектом о деятельности частной военной компании. Позже в СМИ появилась информация о том, что поездка была подготовлена крайне небрежно. В итоге Ходорковский прекратил финансирование ЦУР, а главного редактора издания Андрея Коняхина отправили в отставку.
Группа журналистов, в том числе и корреспондент «Фонтанки», побывала в ЦАР, чтобы на месте разобраться в обстоятельствах гибели Расторгуева, Джемаля и Радченко. О том, что удалось выяснить журналистам, читайте в нашем материале.