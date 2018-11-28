Четвертый дивизион С-400 будет охранять Крым. Перед размещением проведут стыковочные стрельбы

Новейшая российская зенитно-ракетная система C-400 будет дислоцирована в Крыму уже в этом году. Об этом газете «Коммерсантъ» 28 ноября рассказал руководитель пресс-службы Южного военного округа Вадим Астафьев.

Четвертый комплекс доставят в пункт постоянной дислокации до конца 2018 года после проведенных стыковочных стрельб. В каком городе разместят комплексы, пока не сообщается.

Первый комплекс появился рядом с Феодосией в январе 2017 года. Затем новые дивизионы заступили на дежурство в январе 2018 года в Севастополе и в сентябре – в Евпатории.

Российские комплексы могут поражать цели на высоте до 30 километров и в радиусе 400 километров. ЗРК может оснащаться ракетами различной дальности, тогда как американская система Patriot располагает лишь ракетами 100-километровой дальности. Уже 13 стран намерены купить С-400. Возможные сделки уже обсуждали Саудовская Аравия, Катар, Алжир, Марокко, Египет, Вьетнам и Ирак. Европейская пресса называет комплексы «экспортным хитом» России.

В сентябре 2017 года Москва и Анкара подписали договор о поставке Турции систем С-400. Контракт предусматривает продажу Анкаре четырех дивизионов, укомплектованных этими системами. Стоимость соглашения составляет 2,5 миллиарда долларов, более половины суммы покроет российский кредит. США и другие члены НАТО выступают против покупки Анкарой российских ЗРК и угрожают ввести санкции.