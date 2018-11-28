E-commerce набирает обороты: данные за 2018 год

Фото предоставлено компанией Boxberry

Рассказываем о последних исследованиях агентства Data Insight и рассматриваем влияние службы доставки на качественный сервис интернет-магазина.

Покупка товаров онлайн становится все более востребованной. По статистике информационного агентства Data Insight, к концу 2018 года количество онлайн-заказов увеличится на 27% по сравнению с прошлым годом. Аналитики пришли к такому выводу, взяв во внимание следующие параметры: рост числа покупок через Интернет, частота онлайн-заказов и снижение среднего чека.

Это легко объяснить: за счет стремительного роста интернет-магазинов у клиентов появляется возможность выбора. И рассматривая продукцию в Сети многие обращают внимание на сервис, в том числе, и на возможность доставки заказов.

Основная задача предпринимателей e-commerce* – сделать так, чтобы покупателю было максимально удобно: начиная от выбора товара на сайте до комфортного получения посылок. И если ассортимент и качество всегда остается на стороне магазина, то все заботы о своевременной доставке может взять на себя компания Boxberry.

Фото предоставлено компанией Boxberry

Сотрудничество со службой доставки Boxberry открывает для интернет-магазинов новые возможности – расширение географии продаж и получение дополнительной прибыли. На сегодняшний день у компании открыто более 2200 пунктов выдачи заказов в 800 населенных пунктах России. Это значит, что и продавец, и покупатель могут выбрать отделение рядом с домом, не потратив времени на дорогу и ожидание в очередях.

Всем клиентам, подключившимся к Boxberry до 30.11.2018, компания дарит бонус на старт – 1000 рублей* на услуги службы доставки. Этой суммой можно воспользоваться в любой момент. Передать заказы на отправку можно сразу после регистрации в личном кабинете, в любом отделении Boxberry. Сегодня в Санкт-Петербурге работает 132 пункта выдачи Boxberry, из которых 103 принимают отправления от местных интернет-магазинов.

*электронная коммерция

Сроки акции с 28.11.2018 по 30.11.2018 г. Организатор: ООО "УК Боксберри" ИНН 5029190794/ОГРН 1145029012281, юр. адрес:127015, г.Москва, ул. Новодмитровская, д.5а, стр.4. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения boxberry.ru.