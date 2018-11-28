Приезд Дмитрия Медведева спровоцировал гигантскую очередь на Балтийский завод

Приезд премьер-министра России Дмитрия Медведева в Петербург стал причиной затора на проходной Балтийского завода ранним утром 28 ноября.

На видео, опубликованном в соцсетях, сотни сотрудников предприятия стоят на улице в минусовую температуру. Судя по тому, как медленно продвигается очередь на кадрах, сотрудники ФСО проводили тщательную проверку каждого работника.

Пресс-служба завода подтвердила «Фонтанке», что меры безопасности были усилены в связи с приездом правительственной делегации. Собеседник издания из числа сотрудников завода пояснил, что рамок металлоискателя не было, однако был дополнительный досмотр входящих. Очередь начала скапливаться примерно в 06.45, перед началом первой смены, которая заступает в 7.20. После этого проверочные мероприятия ускорили, и где-то через час очередь рассосалась.

Дмитрий Медведев прилетел в Петербург с целью посещения Балтийского судостроительного завода. Здесь он проведет совещание по строительству атомного флота.