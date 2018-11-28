20-процентный НДС теперь и на Facebook. Соцсеть повысила цену на рекламу

Социальная сеть Facebook предупредила своих российских пользователей, что со следующего года продвижение на площадке станет дороже. Причиной указано повышение НДС.

«Начиная с января 2019 года покупка рекламы Facebook в России облагается налогом на добавленную стоимость (НДС) в размере 20%. Это обновление коснется всех рекламных аккаунтов, для которых Россия указана как страна компании», – говорится в опубликованном 28 ноября обращении социальной сети.

Компания также рекомендовала своим российским пользователям «перейти в настройки аккаунта и проверить название компании, адрес и ИНН». Кроме того, в социальной сети подчеркнули, что НДС будет взиматься с россиян в независимости от цели покупки рекламы.

В США Facebook неоднократно обвиняли в том, что российские хакеры якобы используют его рекламные механизмы для агитации и распространения недостоверной информации. Соцсеть несколько раз удаляла подозрительные аккаунты, связанные с Россией.

Напомним, что с января 2017 года в России вступил в силу так называемый «налог на Google» о налогообложении электронных услуг. В соответствии с ним IT-компаниям придется заплатить за предоставление российским потребителям прав доступа к базам данных программного обеспечению, игр, музыки, книг, видео и другого контента. Одними из первых Федеральная налоговая служба поставила на учет Google, Apple, Microsoft, Samsung Electronics, футбольный клуб Chelsea, Netflix и еще 12 компаний для уплаты НДС с интернет-продажи иностранными компаниями россиянам электронных услуг и электронной продукции.