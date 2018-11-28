Автопром просит Силуанова вмешаться в реформу господдержки промышленности

Объединение автопроизводителей России (ОАР) хочет обсудить реформу государственной поддержки промышленности с главой Министерства финансов Антоном Силуановым, к которому обратилось с соответствующим письмом. Об этом со ссылкой на неназванные источники 28 ноября сообщает газета «Коммерсантъ».​

По данным издания, письмо Силуанову поддержали главы «АвтоВАЗа», «Рено Россия», «Соллерс», группы ГАЗ и «КамАЗа». В документе, по информации источников газеты, представители автопрома предупредили Силуанова о рисках изменения системы господдержки промышленности в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Реформа, как поясняет газета, в течение месяца обсуждается на уровне Дмитрия Козака. Она предполагает, что программы субсидирования спроса на внутреннем и внешнем рынках будут погружены в экспортный нацпроект.​ Соглашения о предоставлении субсидий будут заключаться на уровне регионов. Федеральные власти будут предоставлять поддержку системообразующим предприятиям, «и то с обязательным участием» властей субъектов.

Представители автопрома выступили против. Готовящиеся в правительстве изменения, как рассказали изданию источники в отрасли, отменят ключевые меры субсидирования, заложенные в проекте бюджета на 2019–2021 годы. Реформа, по мнению участников ОАР, введет «непрозрачный механизм предоставления бюджетных грантов, не привязанных к фактическим затратам предприятий и распределяемых в зависимости от коэффициента прироста объемов выручки».

В письме Силуанову концерны предупредили, что преимущество за счет эффекта низкой базы получат новые игроки. В целом же автопром, по их мнению, из-за изменений ждет падение производства и продаж, приостановка реализации уже запущенных проектов и отказ от дальнейших капиталовложений со стороны крупнейших инвесторов.