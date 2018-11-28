В Китае произошел взрыв на химическом заводе. Погибло больше 20 человек

Взрыв произошел в районе химического завода в восточной китайской провинции Хэбэй. Об этом 28 ноября сообщает Xinhua.

#Update: 22 killed, 22 others wounded in the explosion at a chemical factory in Zhangjiakou, North China’s Hebei Province; injured hospitalized, probe underway. (Video: We Video) pic.twitter.com/ZmqKWKkvzA — Global Times (@globaltimesnews) 28 ноября 2018 г.

По данным агентства, по меньшей мере 22 человека погибли и еще столько же пострадали.Взрыв прогремел в городе Чжанцзякоу, причины происшествия устанавливаются.

На месте работают спасатели, полиция и медики.