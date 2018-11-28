Рунет пережил глобальный сбой доступа. Виной стала ошибка небольшого оператора

В российском Интернете 25 ноября произошел глобальный сбой работы. Тысячи пользователей не могли получить доступ к популярным ресурсам из-за ошибки в конфигурации сетей российских провайдеров, сообщает 28 ноября телеканал «360» со ссылкой на компанию Qrator Labs.

Множество пользователей Интернета из России не могли зайти или испытали трудности с загрузкой популярных ресурсов и сервисов. По оценке специалистов, пострадали около 20% пользователей Рунета, которые на час потеряли доступ к таким сайтам, как социальная сеть «ВКонтакте», видеохостинг YouTube, онлайн-кинотеатр IVI, торговая площадка Amazon и многим другим.

Причиной стала ошибка в конфигурации сетей российских провайдеров. По заявлению компании Qrator Labs, виновником инцидента стал небольшой оператор Krek Ltd, который допустил ошибку в настройке протокола BGP.

Krek Ltd перенаправил большую часть трафика Ростелекома на свою сеть. Та не выдержала нагрузку, произошел «нелегитимный перехват трафика». В итоге оператор не только временно вывел из работы свои сети, но и создал проблемы для сервисов, чей трафик оказался перехвачен.