Пулей в виске окончился дорожный конфликт на Ржевке. Водители не поделили дорогу

Дорожный конфликт, произошедший вечером 27 ноября в Красногвардейском районе Петербурга, окончился для одного из оппонентов пулей в виске.

По данным «Фонтанки», всё произошло у дома 7 по проспекту Косыгина. Около шести часов вечера 39-летний водитель «Пежо» повздорил с другим неустановленным автовладельцем, который не был наделён дипломатическими навыками и выстрелил оппоненту в голову из травматического пистолета. Через час пострадавший уже был в Александровской больнице в тяжёлом состоянии с пулей в левом виске.

Полиция ищет скрывшегося владельца травматического пистолета, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Нашему изданию удалось выяснить, что пострадавший водитель – с кавказскими кровями, живёт в Выборге. В конце 1990-х служил на атомной подлодке в Гаджиево Мурманской области, ныне работает на предприятии, занимающемся цинкованием изделий.