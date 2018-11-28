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Общество
28.11.2018 09:21
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Киев пытается убедить Вашингтон создать на своей территории американскую военную базу

Украинские власти пытаются убедить Вашингтон в необходимости создания на своей территории американской военной базы. Об этом 28 ноября сообщает РБК со ссылкой на газету «Известия».

По данным собеседников издания, Киев, взявший курс на сближение с Западом, заинтересован в появлении американской военной базы. В данном вопросе украинские власти ориентируются прежде всего на опыт других европейских стран, которые также озаботились «угрозой со стороны России». В частности, речь идет о Польше, которая в настоящий момент ведет активные переговоры с США по данному вопросу.

«Протяженность нашей границы с Россией намного больше, поэтому мы считаем, что у нас тоже должна появиться военная база США», — отметил один из источников.

Депутат от «Блока Петра Порошенко» Иван Винник подтвердил «Известиям» данную информацию. Он подчеркнул, что данная тема действительно обсуждается с американской стороной, однако пока только на политическом уровне. «Если о юридическом [уровне], то надо говорить, наверное, ближе к интеграции Украины в НАТО», — добавил он.

По мнению парламентария, военная база США может располагаться вблизи Крымского полуострова или в восточной части Украины, где могут возникать «угрозы военного характера».

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил, что госсекретарь США Майк Помпео пообещал оказать Киеву «полную поддержку, включая военную» для «защиты суверенитета Украины от российской агрессии».

Справка:

Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).

После инцидента президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 суток. После переговоров с украинской Радой срок сократился до 30 дней. Вечером 26 ноября парламент официально утвердил введение военного положения с 28 ноября в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.

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