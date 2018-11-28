Происшествия
По факту пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» возбуждено уголовное дело. По версии следствия, там неосторожно работали с открытым огнём
Пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории «Адмиралтейских верфей» в Петербурге стал поводом для возбуждения уголовного дела.
По данным «Фонтанки», к утру 28 ноября возбудили дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»), ведется расследование.
Возгорание на судне произошло накануне в 18:50 во время проведения правки третьей палубы открытым огнём. В итоге выгорело 200 квадратных метров помещения стояночно-генераторной.
За 15 минут были эвакуированы 73 рабочих подрядной организации ООО «ГСИ СНЭМА». 26-летний электромонтажник с термическими ожогами разных частей тела в тяжёлом состоянии был доставлен в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Второй пострадавший после осмотра врачами от госпитализации отказался.
ООО «ГСИ СНЭМА» зарегистрировано в Уфе в 1994 году. Руководитель предприятия – Руслан Хайруллин, учредители – московская компания «Глобалстрой Инжиниринг» и кипрская Reagoil Finance Limited. С 2016 года «ГСИ СНЭМА» выполняет контракты петербургских судостроительных компаний. Начиналось всё с довольно символических заказов на Балтийском заводе и Кронштадтском морском заводе, но уже в 2018-м предприятие начинает сотрудничество с «Адмиралтейскими верфями», сумма контракта, по данным СПАРК, составила почти 60 миллионов рублей.
Напомним, огонь на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» был полностью ликвидирован лишь к половине одиннадцатого вечера. На тушении работали более 150 пожарных.
Справка:
Ледокол «Виктор Черномырдин» - строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь бывшего премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Работы по его строительству начались в октябре 2012 года на Балтийском заводе. Сроки сдачи судна неоднократно переносили. Балтийский завод должен был передать ледокол Атомфлоту в 2017 году. Заказ остался у Объединенной судостроительной корпорации, но достройку поручили уже «Адмиралтейским верфям». Полностью закончить строительство планируется в 2019 году. На данный момент ледокол «Виктор Черномырдин» должен проходить испытания. Электричество на судно проведено. Отделочные работы находились в стадии завершения.