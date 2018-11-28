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Происшествия
28.11.2018 09:03
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По факту пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» возбуждено уголовное дело. По версии следствия, там неосторожно работали с открытым огнём

Пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории «Адмиралтейских верфей» в Петербурге стал поводом для возбуждения уголовного дела. 

По данным «Фонтанки», к утру 28 ноября возбудили дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»), ведется расследование. 

По факту пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» возбуждено уголовное дело. По версии следствия, там неосторожно работали с открытым огнём

Возгорание на судне произошло накануне в 18:50 во время проведения правки третьей палубы открытым огнём. В итоге выгорело 200 квадратных метров помещения стояночно-генераторной. 

За 15 минут были эвакуированы 73 рабочих подрядной организации ООО «ГСИ СНЭМА». 26-летний электромонтажник с термическими ожогами разных частей тела в тяжёлом состоянии был доставлен в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Второй пострадавший после осмотра врачами от госпитализации отказался. 

ООО «ГСИ СНЭМА» зарегистрировано в Уфе в 1994 году. Руководитель предприятия – Руслан Хайруллин, учредители – московская компания «Глобалстрой Инжиниринг» и кипрская Reagoil Finance Limited. С 2016 года «ГСИ СНЭМА» выполняет контракты петербургских судостроительных компаний. Начиналось всё с довольно символических заказов на Балтийском заводе и Кронштадтском морском заводе, но уже в 2018-м предприятие начинает сотрудничество с «Адмиралтейскими верфями», сумма контракта, по данным СПАРК, составила почти 60 миллионов рублей.

Напомним, огонь на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» был полностью ликвидирован лишь к половине одиннадцатого вечера. На тушении работали более 150 пожарных.

 

 

Справка:

Ледокол «Виктор Черномырдин» - строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь бывшего премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Работы по его строительству начались в октябре 2012 года на Балтийском заводе. Сроки сдачи судна неоднократно переносили. Балтийский завод должен был передать ледокол Атомфлоту в 2017 году. Заказ остался у Объединенной судостроительной корпорации, но достройку поручили уже «Адмиралтейским верфям». Полностью закончить строительство планируется в 2019 году. На данный момент ледокол «Виктор Черномырдин» должен проходить испытания. Электричество на судно проведено. Отделочные работы находились в стадии завершения.

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