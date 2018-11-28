По факту пожара на ледоколе «Виктор Черномырдин» возбуждено уголовное дело. По версии следствия, там неосторожно работали с открытым огнём

Пожар на строящемся дизель-электрическом ледоколе «Виктор Черномырдин» на территории «Адмиралтейских верфей» в Петербурге стал поводом для возбуждения уголовного дела.

По данным «Фонтанки», к утру 28 ноября возбудили дело по статье 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении горных, строительных или иных работ»), ведется расследование.

Возгорание на судне произошло накануне в 18:50 во время проведения правки третьей палубы открытым огнём. В итоге выгорело 200 квадратных метров помещения стояночно-генераторной.

За 15 минут были эвакуированы 73 рабочих подрядной организации ООО «ГСИ СНЭМА». 26-летний электромонтажник с термическими ожогами разных частей тела в тяжёлом состоянии был доставлен в НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе. Второй пострадавший после осмотра врачами от госпитализации отказался.

ООО «ГСИ СНЭМА» зарегистрировано в Уфе в 1994 году. Руководитель предприятия – Руслан Хайруллин, учредители – московская компания «Глобалстрой Инжиниринг» и кипрская Reagoil Finance Limited. С 2016 года «ГСИ СНЭМА» выполняет контракты петербургских судостроительных компаний. Начиналось всё с довольно символических заказов на Балтийском заводе и Кронштадтском морском заводе, но уже в 2018-м предприятие начинает сотрудничество с «Адмиралтейскими верфями», сумма контракта, по данным СПАРК, составила почти 60 миллионов рублей.

Напомним, огонь на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» был полностью ликвидирован лишь к половине одиннадцатого вечера. На тушении работали более 150 пожарных.