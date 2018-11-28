В США шестерых россиян заочно обвинили в кибермошенничестве при продаже рекламы. Пятеро из них на свободе

Шестерых россиян и двоих граждан Казахстана заочно обвинили кибермошенничестве на десятки миллионов долларов. Решение накануне огласил Федеральный суд Бруклина, сообщила 28 ноября прокуратура Восточного округа штата Нью-Йорк.

Гражданам России Александру Жукову, Борису Тимохину, Денису Авдееву, Дмитрию Новикову, Александру Исаеву и Михаилу Андрееву, а также гражданам Казахстана Евгению Тимченко и Сергею Овсянникову вменяют мошенничество, взлом компьютеров и компьютерных сетей, кражу личных данных и отмывание денег.

По информации прокуратуры, Овсянникова задержали в октябре в Малайзии, в начале ноября в Болгарии арестовали Жукова, а в Эстонии — Тимченко. Все трое ожидают решения об экстрадиции. Остальные обвиняемые находятся на свободе.

По данным прокуратуры, обвиняемые предлагали рекламные площадки добросовестным компаниям, но на деле якобы создавали лишь видимость рекламной активности пользователей. Они программировали контролируемые ими компьютеры для загрузки рекламы на сфабрикованные веб-страницы, чтобы мошенническим образом получать доходы от цифровой рекламы. Им, как следует из документов, удалось сфальсифицировать миллиарды просмотров рекламы, при этом компании заплатили более 7 млн долларов за рекламу, которую никогда не просматривали реальные пользователи интернета.

Во второй схеме мошенники использовали более 1,7 млн зараженных компьютеров, которые выполняли поступающие со стороны команды без ведома их владельцев. Этой сети удалось сфальсифицировать миллиарды просмотров, за которые компании заплатили более 29 млн долларов.

В российском генконсульстве в Нью-Йорке заявили, что держат ситуацию на контроле.