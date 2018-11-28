В Петербурге эвакуировали школу, которую закончил Путин. Аноним угрожал бомбой в туалете

Более 500 человек эвакуировали накануне из лицея №281 Адмиралтейского района Петербурга. Тревогу объявили после обещания анонима, что в туалете прогремит взрыв. Рисковать учебное заведение, выпускником которого является российский президент, не стало.

Как стало известно «Фонтанке», 27 ноября размеренный распорядок дня в престижном лицее естественно-научного профиля в Советском переулке, 4, нарушил звонок секретарю в 11 утра. Неизвестный на том конце провода произнес следующий текст: «В здании школы на 4 этаже, в туалете, находится бомба. Это не шутка, взрыв произойдет в 14.00». Часа икс ждать не стали, сразу же начали эвакуацию 550 учеников и преподавателей. К 13.20 было ясно, что тревога оказалась ложной.

Уже возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ – заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве, совершенное в отношении объекта социальной инфраструктуры.

Лицей №281 — знаковое учебное учреждение для Петербурга. Был основан в 1948 году. В 1970 году спецшколу с химическим уклоном на базе Технологического института закончил будущий президент России Владимир Путин.