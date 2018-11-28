Российский адвокат: Задержание и арест украинских моряков необоснованны

Старший партнер и адвокат коллегии адвокатов Pen & Paper, экс-сенатор Константин Добрынин сомневается в правомерности задержания и ареста украинских военнослужащих в Крыму. Помимо этого он говорит о несоразмерности применения силы со стороны России. Это первый комментарий представителей российского адвокатуры по поводу ситуации в Керченском проливе.

«У меня вызывают огромное сомнение правомерность, как задержания, так и ареста украинских военнослужащих. Также вызывает сомнение и достоверность их показаний, полученных при допросе без адвоката, – им должно быть обеспечено право на защиту», – сказал адвокат, отвечая на вопрос «Фонтанки» о решении Симферопольского суда.

Накануне суд Симферополя арестовал на два месяца 12 из 24 украинских военных моряков, задержанных около Крымского полуострова за нарушение границы России. По данным пресс-службы суда, все 12 человек заключены под стражу до 25 января 2019 года, как и ходатайствовали представители ФСБ.

Добрынин напомнил, что существует положение о свободном режиме судоходства в Керченском проливе, которое состоит в уведомительном порядке прохода по нему. «Они военные и исполняли приказ, который явно преступного характера не носил, и который они, как люди, дававшие присягу, обязаны были выполнить», – подчеркнул он.

Российский адвокат, в прошлом заместитель председателя комитета по конституционному законодательству и государственному строительству верхней палаты российского парламента, ставит под сомнение «умышленность якобы преступного деяния украинских моряков». «Не говоря уже о том, что суд, видя огромное количество правовых вопросов и странностей во всей этой истории, мог бы ограничиться и мерой пресечения не связанной с лишением свободы», – заключил Добрынин.

В телефонном разговоре с «Фонтанкой» Константин Добрынин также отметил: «Поражает в этой истории всё: в первую очередь несоразмерное деянию применение вооруженной силы, когда для того, чтобы задержать три маленьких катера, в воздух поднимается штурмовая авиация, а с моря их таранят и расстреливают в упор. Ещё бы надувной матрас на абордаж взяли – смешно и стыдно всё это наблюдать».