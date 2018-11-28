Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма. Лайнер заметили в 30 километрах от Севастополя

Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США 27 ноября провел разведку около Крымского полуострова и Керченского пролива. Об этом 28 ноября сообщил мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.

Лайнер с бортовым номером 168848 является частью 26-й патрульной эскадрильи ВМС Соединенных Штатов. Boeing пролетел в 31-м километре от береговой линии Крыма.

22:49 мск.

Подлетал к береговой линии в районе Севастополя, на расстояние 31 км. pic.twitter.com/4GoooRDCCE — PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 ноября 2018 г.

Тот же самый маневр, согласно PlaneRadar, в тот же день совершил и стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США.

Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников около границы России в последнее время увеличилась. Их постоянно замечают в районе Краснодарского края, Крыма, а также около западных рубежей государства.

Минобороны России просило Соединенные Штаты отказаться от таких действий, но Пентагон ответил отказом.