Самолет ВМС США провел разведку у берегов Крыма. Лайнер заметили в 30 километрах от Севастополя
Противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon ВМС США 27 ноября провел разведку около Крымского полуострова и Керченского пролива. Об этом 28 ноября сообщил мониторинговый портал PlaneRadar в своем Twitter.
Лайнер с бортовым номером 168848 является частью 26-й патрульной эскадрильи ВМС Соединенных Штатов. Boeing пролетел в 31-м километре от береговой линии Крыма.
22:49 мск.— PlaneRadar (@ua4wiy_) 27 ноября 2018 г.
Подлетал к береговой линии в районе Севастополя, на расстояние 31 км. pic.twitter.com/4GoooRDCCE
Тот же самый маневр, согласно PlaneRadar, в тот же день совершил и стратегический беспилотник RQ-4A Global Hawk ВВС США.
Активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников около границы России в последнее время увеличилась. Их постоянно замечают в районе Краснодарского края, Крыма, а также около западных рубежей государства.
Минобороны России просило Соединенные Штаты отказаться от таких действий, но Пентагон ответил отказом.
Справка:
Федеральная служба безопасности сообщила, что 25 ноября корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы).
После инцидента президент Украины Петр Порошенко подписал указ о введении военного положения в стране на 60 суток. После переговоров с украинской Радой срок сократился до 30 дней. Вечером 26 ноября парламент официально утвердил введение военного положения с 28 ноября в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.