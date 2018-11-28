Трамп заявил, что встреча с Путиным на G20 под вопросом из-за ситуации в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп заявил, что его переговоры с президентом России Владимиром Путиным в рамках саммита «Большой двадцатки» в Аргентине могут не состояться по причине столкновения российских пограничников с украинскими кораблями в районе Керченского пролива. Об этом 28 ноября пишет The Washington Post.

Президент США заявил, что примет окончательное решение после того, как получит полный доклад о ситуации от спецслужб.

«Это будет определяющим. Может быть, я не буду встречаться. Мне не нравится эта агрессия. Я не хочу этой агрессии вообще», — сказал он в ответ на вопрос о предстоящих переговорах.

Ранее Трамп в связи с ситуацией в Керченском проливе заявлял, что ему «не нравится то, что происходит».

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс рассказала о запланированных на саммите G20 в Аргентине встречах президента США. По ее словам, двусторонние переговоры запланированы также с президентом Аргентины, премьер-министром Японии и канцлером Германии и президентом России. Кроме того, Трамп намерен провести рабочий ужин с председателем КНР Си Цзиньпином.