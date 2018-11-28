К четвероногому роботу Boston Dynamics добавили две руки. Конечности напечатали на 3D-принтере

Электромеханические руки для установки на четвероного робота SpotMini разработала компания Youbionic.

Как пишет 27 ноября «N+1», большая часть конечностей напечатана на 3D-принтере. Также в конструкции использованы электрические механизмы для обеспечения движения элементов рук и корпуса.

Компания решила не продавать готовую конструкцию целиком. Вместо этого в продажу поступят файлы формата STL, содержащие модели для печати на 3D-принтере. По словам разработчиков, таким образом пользователи смогут адаптировать модели для своего конкретного применения. Обойдется набор моделей в 179 долларов.

SpotMini — это четвероногий ходячий робот, производимый компанией Boston Dynamics. Его новая версия, представленная в конце 2017 года, стала первым серийным роботом компании, который поступит в продажу в 2019 году. Ранее SpotMini покорил публику своими танцами.