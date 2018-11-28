Происшествия
Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» начался в котельной. К возгоранию могло привести нарушение техники безопасности
Возгорание на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» возникло в котельном отделении. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение техники безопасности сотрудниками подрядной организации. Об этом «Фонтанке» сообщили 28 ноября в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».
На судостроительном предприятии отметили, что в больницу госпитализирован сотрудник фирмы-подрядчика с ожогами рук. Площадь пожара составила «не более 100 квадратных метров». Ранее в МЧС заявляли о том, что горели кабели и обшивка на площади в 200 квадратных метров.
«На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия», — добавили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».
Пожар на судне полностью ликвидировали к 22.30. В результате инцидента пострадали два человека — один из них отказался от госпитализации.
Справка:
Ледокол «Виктор Черномырдин» - строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь бывшего премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Работы по его строительству начались в октябре 2012 года на «Балтийском заводе». Сроки сдачи судна неоднократно переносили. «Балтийский завод» должен был передать ледокол Атомфлоту в 2017 году. Заказ остался у Объединенной судостроительной корпорации, но достройку поручили уже «Адмиралтейским верфям». Полностью закончить строительство планируется в 2019 году. На данный момент ледокол «Виктор Черномырдин» должен проходить испытания. Электричество на судно проведено. Отделочные работы находятся в стадии завершения.