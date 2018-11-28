Пожар на ледоколе «Виктор Черномырдин» начался в котельной. К возгоранию могло привести нарушение техники безопасности

Возгорание на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» возникло в котельном отделении. По предварительной версии, причиной пожара стало нарушение техники безопасности сотрудниками подрядной организации. Об этом «Фонтанке» сообщили 28 ноября в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

На судостроительном предприятии отметили, что в больницу госпитализирован сотрудник фирмы-подрядчика с ожогами рук. Площадь пожара составила «не более 100 квадратных метров». Ранее в МЧС заявляли о том, что горели кабели и обшивка на площади в 200 квадратных метров.

«На предприятии создана комиссия для выяснения обстоятельств происшествия», — добавили в пресс-службе «Адмиралтейских верфей».

Пожар на судне полностью ликвидировали к 22.30. В результате инцидента пострадали два человека — один из них отказался от госпитализации.