Обвиняемому в подрыве петербургского «Перекрёстка» ужесточили обвинение

Фигуранту уголовного дела о подрыве магазина «Перекрёсток» в Петербурге Дмитрию Лукьяненко предъявили обвинение ещё по двум статьям уголовного кодекса.

Как следует из электронной карточки на сайте Московского окружного военного суда, кроме террористической статьи, Лукьяненко также вменяют ч. 1 ст. 222.1 УК РФ («Незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств») и ч. 1 ст. 223.1 УК РФ («Незаконное изготовление взрывчатых веществ»).

Ранее Лукьяненко из спецблока Крестов перевели в психиатрическую больницу, где он сейчас находится на лечении.

Сегодня на принудительное лечение отправили ещё одного фигуранта дела о терроризме. Психически нездоровым суд признал обвиняемого в подготовке взрыва Казанского собора Антон Кобца.

Дмитрий Лукьяненко является единственным фигурантом дела о теракте в супермаркете на Кондратьевском проспекте в Петербурге. 27 декабря 2017 года в камере хранения «Перекрестка» сработало самодельное взрывное устройство, взрывной волной ранило 18 человек. Лукьяненко был учеником тренинговой школы «Дэир». Экспертиза выявила у него параноидальную шизофрению.