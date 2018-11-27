Смольный выиграл суд у Мариинки. Театр обязали разработать проект сохранения дома, где жил Лермонтов

Суд поддержал требования правительства Петербурга и обязал Мариинский театр разработать проектную документацию по сохранению дома-памятника на Садовой улице. Об этом 27 ноября сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников.

Дом княгини Шаховской (купца Чугреева), в котором в 1836-1837 гг. жил Михаил Лермонтов, Мариинский театр вместе со зданием на проспекте Римского-Корсакова, 115, получил под обустройство жилья для своих сотрудников и размещения гастролирующих артистов.

Театр обязали до 8 сентября разработать и согласовать со Смольным проектную документацию, чтобы отреставрировать здание на Садовой — отремонтировать несущие конструкции, крыши, фасады и внутренние помещения здания. Но в установленный срок бумаги так и не попали в КГИОП, после чего комитет обратился в суд с иском.

Со дня вступления решения в силу у театра будет 36 месяцев на то, чтобы разработать проект и утвердить его в профильном комитете.

Напомним, это не первый иск КГИОП из-за бездействия Мариинки. Ранее комитет уже подавал в суд на театр. Рассмотрение дела отложили, когда культурное учреждение провело первоочередные противоаварийные работы, закрыв периметр постройки.