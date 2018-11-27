«Вам что, трудно решить эту задачу?» Игорь Албин встретился с градозащитниками и отчитал чиновников

В Смольном 27 ноября состоялась долгожданная для защитников зеленых зон Петербурга встреча с вице-губернатором Игорем Албиным и подшефными ему комитетами Смольного. Главе комитета по инвестициям Ирине Бабюк досталось за парк Интернационалистов, комблагу — за Южно-Приморский.

Игорь Албин//Николаев Сергей/"Фонтанка.ру"/Архив

На встречу с вице-губернатором пригласили 15 активистов. Градозащитники расположились по правую руку от Албина, чиновники — по левую. «Что мне не нравится в начале нашего диалога — это рассадка. Такое впечатление, что мы по разные стороны баррикад», – прокомментировал вице-губернатор. Под смех присутствующих в зале чиновник попросил свой аппарат в дальнейшем сажать градозащитников, представителей Смольного и глав районов «вперемешку».

В повестке стояли парки Малиновка, Интернационалистов, Южно-Приморский парк, Фарфоровское кладбище, парк Академика Сахарова, сад 30-летия Октября и Муринский. Но за спинами у чиновников сидели активисты, которые в повестку не попали – противники застройки территории вокруг Пулковской обсерватории, устья реки Смоленка, парка Александрино, сквера вокруг СКК «Петербургский».

Об уникальной ситуации с Малиновкой рассказала Албину представитель инициативной группы Марианна Алферова.

Идею построить в парке храм после многочисленных протестов местных жителей отмели еще несколько лет назад. Для религиозного объекта нашли другое место, договор аренды участка в парке расторгли, но он, в отличие от остальной территории Малиновки, все еще, согласно Генплану, носит статус зоны Д (общественно-деловая застройка). От застройки его защищает только ограничение по высоте — 5 метров, согласно правилам землепользования и застройки.

Но внести участок в перечень зон зеленых насаждений (ЗНОП) активистам не удается уже второй год подряд. «Мы узнаем 29 октября, что комиссия Заксобрания по горхозу опять вычеркивает наш участок, и мы опять приходим к тому, с чего начинали шесть лет назад», – возмущается активист, напоминая, что Красногвардейский район — самый малообеспеченный по зеленым насаждениям.

Активисты, рассказывала Алферова, написали всем членам «замечательной комиссии» (по городскому хозяйству) и получили уже «два замечательных и совершенно идентичных ответа» — от главы комиссии Сергея Никешина и Александра Ходоска. Оба законодателя сослались на итоги прошлогоднего обсуждения, в ходе которого депутаты приняли решение сохранить парк в существующих границах.

«Это совершенно уникальный ответ. Я не знаю, какая у вас норма законодательства есть такая, что если человека завалили на экзамене один раз, то когда он пришел пересдавать, ему суют зачетку в зубы и говорят — «иди отсюда, ты в прошлый раз все завалил!» – возмущается градозащитница.

Алферова припомнила присутствующему главе комитета по градостроительству и архитектуре Владимиру Григорьеву, что в этом году правительство не стало вносить поправку по Малиновке. На что глава КГА резонно заметил — вносили в прошлом году, но депутаты не одобрили. После короткой дискуссии, что же мешает комитету вновь вернуться к теме в этом году, Албин поручил Григорьеву поставить вопрос о внесении участка в ЗНОП на комиссии по городскому хозяйству.

Первым «под раздачу» попал комитет по благоустройству. Активисты рассказали о ситуации в Южно-Приморском парке, часть которого из-за отсутствия дренажной системы больше похожа на болото. Заявленная в качестве участника встречи зампредседателя комитета Оксана Гусева прийти не смогла, отдуваться пришлось ее коллеге. Комблаг оправдывался, что в данном случае косметический ремонт парка нецелесообразен, потому что потом «все равно все придется переделывать».

«Вам что, трудно решить эту задачу? «Нет денег...» Желания нет на самом деле! Также, как и желания участвовать в подобных встречах! Вы обратите внимание — руководство всех комитетов присутствует, а у вас времени нет прийти на встречу с градозащитниками и общественниками. И вы начинаете рассказывать сказки мне! В протокольный срок доложить о том, как будете восстанавливать благоустройство! Это поручение в ваш адрес, коллеги. Уяснили?» – спросил Албин, в конце слегка повысив голос.

Наиболее яркое обсуждение коснулось парка Интернационалистов. Хотя это зеленое пятно теперь менее, чем другие легкие города, находится под угрозой застройки. Накануне стало известно, что строительства океанариума с торговым центром в парке не будет. Координатор инициативной группы Павел Швец попросил ускорить освещение участка на год раньше — в 2020 году. А также организовать пешеходные переходы через Южное шоссе, которые необходимы в свете скорого открытия станции метро «Южная».

Активист припомнил долгую войну комитету по инвестициям. Защитники парка много раз пытались добиться встречи с его главой Ириной Бабюк. На этот раз чиновница сидела через стол от градозащитника. И получила возможность лично услышать, что, не спросив мнения местных жителей, районной администрации и не проведя общественных слушаний, ведомство Бабюк заложило основу для конфликтной ситуации.

«Комитет вроде как исполняет свои полномочия, но реально подрывает авторитет исполнительной власти, потому что вызвал такое вот противодействие. Мы неоднократно получаем ложные сведения в ответах чиновников, и подписанные вами, Игорь Николаевич. Мы знаем, что эти документы были подготовлены комитетом по инвестициям», – сообщил Швец. Активистам ранее пришлось в течение нескольких месяцев доказывать, что участок парка Интернационалистов, выделенный под строительство океанариума, до этого находится в составе парка, комитет по инвестициям упорно твердил обратное.

Албин парировал, что документы за его подписью «по вине комитета по инвестициям» давно уже не поступают градозащитникам, а Ирину Анатольевну он попросил ставить под ответами собственноручно подпись — либо тщательно проверять данные.

Когда слово предоставили Бабюк, чиновника заявила: «Я не хочу комментировать субъективную позицию Павла Евгеньевича, учитывая, что это абсолютно предвзятое отношение к комитету, и учитывая, что Павел Евгеньевич с моей картонной копией в обнимку стоит везде в городе» (глава комитета намекнула на проведенную активистами акцию, на которую позвали Бабюк, и, не дождавшись ее, заменили копией). Вице-губернатор в ответ предположил, что «это говорит о большой любви».

В комментариях, которые Бабюк все же дала, явно звучало сожаление об уходе инвестора — компании «Оптима». Противникам застройки парка глава комитета предложила съездить в Москву и самим посмотреть на проекты фирмы.

Албин назвал конец выступления Бабюк эмоциональным, аргументы чиновницы -несостоятельными и предложил комитету наладить полноценный диалог с жителями Петербурга.

Швец также обратил внимание вице-губернатора — в Смольном нет структуры, ответственной за учет обеспеченности зелеными насаждениями в расчете на одного жителя. Чиновники и районная администрация называли различные показатели по Фрунзенскому району — от 9,4 до 15 кв. метров на человека.

Есть как минимум три профильных комитета — по благоустройству, архитектуре и по контролю за земельными ресурсами. «Поэтому давайте-ка оперативно на троих сообразите, чьи это полномочия, и кто будет нести ответственность за инвентаризацию и учет», – подчеркнул вице-губернатор.

Чиновники робко возражали — у правительства нет таких полномочий. «Я вам открою секрет, – жестко возразил Албин, – когда нет порядка, формируется временный порядок или временный регламент, но работа выполняется. А позиция, когда я не я, и лошадь не моя, в голову песок сразу – не подходит. Пишите временный порядок межведомственного взаимодействия и назначайте уполномоченный орган! Договорились?»

Защитникам сада 30-летия Октября в Стеклянном городке, через который пройдет участок восточного скоростного диаметра, повезло меньше. Игорь Албин порадовался за активную позицию местных жителей, но вопрос назвал «сложным».

«Просим рассмотреть вариант начала тоннеля до нашего сада в 100-200 метрах. На публичных слушаниях, которые прошли, диалог не получился. Нам выдают факты, а мнение местных жителей не учитывалось. Мы не знали, что будет ВСД, и что территорию парка срезали на полтора гектара», – сказала координатор инициативной группы Анна Емельянова.

В преддверие встречи в общественное пространство вылился конфликт между участниками зеленой коалиции. Представителей инициативных групп, проблемы которых попали в повестку, некоторые их коллеги призывали проигнорировать встречу в Смольном, аргументируя тем, что на рассмотрение попали наименее острые вопросы.

Все запланированное в этот день обсудить действительно не удалось. Так, слово не успели получить защитники Муринского парка. Албин, закрывая мероприятие, отметил, что в повестку попали далеко не все проблемы и попросил собравшихся назначить удобную дату следующей встречи. На уточнение корреспондента «Фонтанки», значит ли это, что вице-губернатор даст высказаться и активистам парка на Смоленке, и Александрино, и другим градозащитникам, он ответил утвердительно.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»