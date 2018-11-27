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Общество
27.11.2018 23:36
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«Мир Bikini Bottom будет долгое время напоминать о том, как важны оптимизм, дружба и безграничная сила воображения». Умер создатель «Губки Боба»

Стивен Хилленберг, известный аниматор, создатель популярного мультсериала «Губка Боб Квадратные Штаны», скончался в США в возрасте 57 лет. Об этом 27 ноября сообщил журнал Variety. 

Болезнью, унесшей жизнь режиссера и продюсера, стал БАС — боковой амиотрофический склероз или болезнь Лу Герига, редкой медленно развивающейся формой которой болел знаменитый ученый Стивен Хокинг.

Для Стивена Хилленберга анимация была вторым увлечением в жизни — первым была морская биология. Собственно, Губка Боб — это морская губка, а действие анимационного сериала разворачивается на дне Тихого океана. Мультфильм, вышедший на экраны 1 мая 1999 года стал одним из самым популярных на телеэкранах, в 2004 году вышла полнометражная лента, а вскоре и «Губка Боб в 3D». 11 ноября 2018 года начался показ 26 эпизодов последнего, 12-го сезона мультсериала. На 2020 год запланирована премьера очередного полнометражного фильма.

«Стив наполнил «Губку Боба Квадратные Штаны» уникальным чувством юмора и наивностью, которая дарила радость поколениям малышей и семей повсюду. Его совершенно оригинальные персонажи и мир Bikini Bottom будут долгое время напоминать о том, как важны оптимизм, дружба и безграничная сила воображения», – сказано в сообщении канала Nickelodeon, на котором шла трансляция мультфильма.

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