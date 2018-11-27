Bloomberg: После кризиса в Керченском проливе рубль стал самой рискованной валютой в мире. Российская валюта продолжает падение

Рубль отобрал у турецкой лиры звание самой рискованной валюты в мире. Об этом 27 ноября пишет Bloomberg.

Агентство изучило действия трейдеров, которые готовы купить и продать валюту на рынке. По мнению аналитиков, турецкая лира укрепила позиции после того, как США сняли часть ограничений с Турции. Кроме того, турецкий ЦБ повысил ключевую ставку до 24%.

А вот рубль за последнее время значительно ухудшил свои позиции. На него негативно влияют снижение цен на нефть и риск ужесточения американских санкций. Отдельно Bloomberg подчеркивает, что трейдеры стали меньше доверять российской валюте после конфликта в Керченском проливе, который привел к введению военного положения на Украине.

Напомним, на фоне этих событий 26 ноября курс рубля серьезно снижался по отношению к доллару и евро. 27 ноября российской валюте удалось отыграть часть падения, однако к вечеру рубль снова пошел вниз — на бирже за доллар давали 67,28 руб., за евро — 75,93 руб. При этом Центробанк установил на завтра следующие курсы валют: 66,5 руб. за доллар и 75,56 руб. за евро.