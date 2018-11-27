Пожар на ледоколе «Черномырдин» ликвидирован. Горели технические помещения, кабели и обшивка

Тушение пожара на строящемся ледоколе «Черномырдин» полностью завершено. Об этом вечером 27 ноября сообщили в городском МЧС.

По информации спасателей, горели технические помещения общей площадью 300 кв.м. и кабели и обшивка на площади в 200 кв.м. Сообщение о возгорании по адресу набережная реки Фонтанки, 203 поступило в 19:00. К ликвидации огня на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» привлекли 35 расчётов и 139 человек. Локализовать пламя удалось к 21.10.

В результате инцидента пострадали два человека — один из них отказался от госпитализации, второй остается в больнице.