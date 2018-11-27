Происшествия
Пожар на ледоколе «Черномырдин» ликвидирован. Горели технические помещения, кабели и обшивка
Тушение пожара на строящемся ледоколе «Черномырдин» полностью завершено. Об этом вечером 27 ноября сообщили в городском МЧС.
По информации спасателей, горели технические помещения общей площадью 300 кв.м. и кабели и обшивка на площади в 200 кв.м. Сообщение о возгорании по адресу набережная реки Фонтанки, 203 поступило в 19:00. К ликвидации огня на строящемся ледоколе «Виктор Черномырдин» привлекли 35 расчётов и 139 человек. Локализовать пламя удалось к 21.10.
В результате инцидента пострадали два человека — один из них отказался от госпитализации, второй остается в больнице.
Справка:
Ледокол «Виктор Черномырдин» - строящийся дизель-электрический ледокол проекта 22600 («ЛК-25»), названный в честь бывшего премьер-министра России Виктора Степановича Черномырдина. Является одним из самых мощных и самым большим дизель-электрическим ледоколом в мире. Работы по его строительству начались в октябре 2012 года на «Балтийском заводе». Сроки сдачи судна неоднократно переносили. «Балтийский завод» должен был передать ледокол Атомфлоту в 2017 году. Заказ остался у Объединенной судостроительной корпорации, но достройку поручили уже «Адмиралтейским верфям». Полностью закончить строительство планируется в 2019 году. На данный момент ледокол «Виктор Черномырдин» должен проходить испытания. Электричество на судно проведено. Отделочные работы находятся в стадии завершения.